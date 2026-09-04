Sarà un weekend di caldo sull'Italia. Oggi, sabato 5 settembre, si apre con il ritorno dei bollini arancioni (livello 2 di allerta per le ondate di calore), previsti per 3 città: Bari, Brescia e Campobasso.

Domani, domenica 6 settembre, i bollini arancioni saranno sempre a Bari e Campobasso a cui si aggiunge Perugia. Mentre in giallo ci saranno 15 città (Ancona, Bologna, Brescia, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma). E' quanto segnala l'ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute.

Sempre domenica saranno più 'fresche', con il bollino verde, Bolzano, Cagliari, Genova, Milano, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo.

Caldo nel fine settimana, da mercoledì giù le temperature

Dunque gran caldo sull'Italia da Nord a Sud ancora nel fine settimana. Poi da mercoledì il calo termico e le perturbazioni che lo accompagnano. Questo il quadro delle previsioni meteo delineato da Consorzio Lamma e Consiglio Nazionale delle Ricerche nel corso della diretta sui canali social del Consorzio.

A caratterizzare il fine settimana "la presenza di un promontorio di alta pressione ancora una volta di matrice subtropicale africana - spiega Gianni Messeri, ricercatore di Cnr-Ibe/Consorzio Lamma - E' un fine settimana di gran caldo, temperature che in molti casi sfiorano ancora una volta i 40°C di massima, specialmente nelle zone del Sud. La Puglia probabilmente sarà la regione più calda, ma anche la Sicilia; comunque il caldo va da Nord a Sud perché anche sulle regioni settentrionali sabato siamo a 38°C e domenica intorno ai 36°C, quindi gran caldo".

Un cambio è previsto a circa metà della settimana prossima. "Si parte con il caldo nei primi due giorni poi da mercoledì l'ingresso del flusso perturbato Atlantico porterà piogge e qualche temporale e soprattutto un abbassamento termico: non farà freddo ma si torna su valori decisamente più in linea con le medie stagionali - spiega - Martedì ancora regge il tempo, qualche instabilità sulla zona dell'Appennino centrale durante il pomeriggio, ma da mercoledì prima il Nord e poi da giovedì anche il resto della nostra Penisola saranno interessati da frequenti rovesci temporaleschi e, quindi, da precipitazioni che abbassano le temperature ma che chiaramente guastano un po' il tempo atmosferico".