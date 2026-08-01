circle x black
Cerca nel sito
 

Sempre super caldo sull'Italia, l'anticiclone per ora non molla: quando finisce

Afa fino all’8-10 agosto poi si respirerà di più con l’arrivo di temporali

Donna si rinfresca a una fontanella - (Ipa)
Donna si rinfresca a una fontanella - (Ipa)
01 agosto 2026 | 09.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ancora caldo intenso sull'Italia per almeno una settimana poi si respirerà di più con l’arrivo di temporali. Queste le ultime, incoraggianti, previsioni meteo. Anche se l'estate 2026 è ormai destinata a battere quella famigerata del 2003 per calore totale, specialmente al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. E la prospettiva più inquietante, ricordata dai climatologi, è che questa potrebbe rivelarsi l'estate 'più fresca' dei prossimi anni. Ma questa quarta ondata di calore quando finisce?

Come accaduto durante la prima e la seconda ondata, l'anticiclone punterà i suoi massimi effetti sulla metà superiore della Penisola, lasciando il Sud (che non dovrebbe registrare record assoluti quest'anno) leggermente più ai margini. Sono attesi 37-40°C a Firenze e 38-39°C a Bologna. Molto caldo anche a Milano e Roma (35-38°C), mentre Torino e Rimini oscilleranno tra i 34°C e i 37°C sottolinea iLMeteo.it.

Le coste meridionali godranno di temperature leggermente inferiori. Napoli e Bari toccheranno i 33-35°C, mentre Palermo, Cagliari e Catanzaro si assesteranno tra i 32°C e i 35°C. Oltre alle brezze sarà meno invasiva la forza dell’anticiclone africano, centrato tra Francia, Germania e Centro-Nord Italia.

Quando finisce

Tutto questo calore in eccesso si trasformerà in 'carburante' per l'instabilità atmosferica: anche nei prossimi giorni assisteremo a forti temporali pomeridiani in montagna, sia sulle Alpi che sugli Appennini. Per respirare un po' dovremo attendere un piccolo break tra l'8 e il 10 agosto, con qualche temporale in pianura tra Nord, Appennino e versante adriatico. Si tratterà però di un'illusione: le temperature caleranno di un paio di gradi, ma aumenterà l'afa.

La vera svolta, per cui dovremo aspettare almeno Ferragosto, non arriverà dal meteo ma dall'astronomia. Il nostro Pianeta segue le stagioni e le notti iniziano ad allungarsi inesorabilmente: all'Equinozio d'autunno (il 23 settembre) arriveremo ad avere le stesse identiche ore di permanenza del sole sopra e sotto l'orizzonte. Con notti più lunghe, gradualmente, il sole avrà semplicemente meno tempo per arrostirci. Un orologio cosmico che quest'anno, più che mai, ci farà aspettare con gioia la fine dell'estate.

Nel dettaglio

Oggi, sabato 1 agosto - Al Nord: sole e caldo in ulteriore aumento, rovesci sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo in aumento. Al Sud: soleggiato e caldo.

Domani, domenica 2 agosto - Al Nord: sole e caldo, temporali sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo intenso, qualche temporale sugli Appennini. Al Sud: soleggiato e caldo.

Lunedì 3 agoato - Al Nord: sole e caldo, temporali sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo intenso, qualche temporale sugli Appennini. Al Sud: soleggiato e caldo.

Tendenza: promontorio subtropicale con solleone e caldo estremo. Rovesci di calore sulle Alpi e sugli Appennini.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
caldo quando finisce cadlo italia weekend anticiclone anticiclone italia
Vedi anche
Pd, il lungo colloquio appartato tra Schlein e Gualtieri - Video
Via al restauro finale Ponte Rialto, il video dell'urto con il barcone rubato nel 2025
Truffe agli anziani, nuove iniziative delle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno
Calabria, ruspe smantellano tendopoli dei braccianti a San Ferdinando - Video
Venezia, a Porto Marghera cumuli di rottami metallici prendono fuoco per il caldo estremo - Video
Economia, crescono stipendi e costo della vita - Video
Caso Delmastro, Dori: "Da Fontana entrata a gamba tesa, sua decisione non politica" - Video
Messina, si cercano dispersi dopo crollo palazzina - Video
AdnTalks, Morelli: "Da Pontida auspico l'indicazione di Salvini ministro Interno" - Video
AdnTalks, Morelli: "Ponte Messina? In un anno ci siamo, verso ok Cipess a settembre" - Video
AdnTalks, Morelli: "Safe non è negativo ma valutare costo degli interessi" - Video
La dedica di Emma dal palco alla piccola Alba, fan speciale - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza