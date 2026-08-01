Ancora caldo intenso sull'Italia per almeno una settimana poi si respirerà di più con l’arrivo di temporali. Queste le ultime, incoraggianti, previsioni meteo. Anche se l'estate 2026 è ormai destinata a battere quella famigerata del 2003 per calore totale, specialmente al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. E la prospettiva più inquietante, ricordata dai climatologi, è che questa potrebbe rivelarsi l'estate 'più fresca' dei prossimi anni. Ma questa quarta ondata di calore quando finisce?

Come accaduto durante la prima e la seconda ondata, l'anticiclone punterà i suoi massimi effetti sulla metà superiore della Penisola, lasciando il Sud (che non dovrebbe registrare record assoluti quest'anno) leggermente più ai margini. Sono attesi 37-40°C a Firenze e 38-39°C a Bologna. Molto caldo anche a Milano e Roma (35-38°C), mentre Torino e Rimini oscilleranno tra i 34°C e i 37°C sottolinea iLMeteo.it.

Le coste meridionali godranno di temperature leggermente inferiori. Napoli e Bari toccheranno i 33-35°C, mentre Palermo, Cagliari e Catanzaro si assesteranno tra i 32°C e i 35°C. Oltre alle brezze sarà meno invasiva la forza dell’anticiclone africano, centrato tra Francia, Germania e Centro-Nord Italia.

Quando finisce

Tutto questo calore in eccesso si trasformerà in 'carburante' per l'instabilità atmosferica: anche nei prossimi giorni assisteremo a forti temporali pomeridiani in montagna, sia sulle Alpi che sugli Appennini. Per respirare un po' dovremo attendere un piccolo break tra l'8 e il 10 agosto, con qualche temporale in pianura tra Nord, Appennino e versante adriatico. Si tratterà però di un'illusione: le temperature caleranno di un paio di gradi, ma aumenterà l'afa.

La vera svolta, per cui dovremo aspettare almeno Ferragosto, non arriverà dal meteo ma dall'astronomia. Il nostro Pianeta segue le stagioni e le notti iniziano ad allungarsi inesorabilmente: all'Equinozio d'autunno (il 23 settembre) arriveremo ad avere le stesse identiche ore di permanenza del sole sopra e sotto l'orizzonte. Con notti più lunghe, gradualmente, il sole avrà semplicemente meno tempo per arrostirci. Un orologio cosmico che quest'anno, più che mai, ci farà aspettare con gioia la fine dell'estate.

Nel dettaglio

Oggi, sabato 1 agosto - Al Nord: sole e caldo in ulteriore aumento, rovesci sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo in aumento. Al Sud: soleggiato e caldo.

Domani, domenica 2 agosto - Al Nord: sole e caldo, temporali sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo intenso, qualche temporale sugli Appennini. Al Sud: soleggiato e caldo.

Lunedì 3 agoato - Al Nord: sole e caldo, temporali sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo intenso, qualche temporale sugli Appennini. Al Sud: soleggiato e caldo.

Tendenza: promontorio subtropicale con solleone e caldo estremo. Rovesci di calore sulle Alpi e sugli Appennini.