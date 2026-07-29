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Italia nella quarta ondata di calore, il picco domani: le città in allerta

Crescendo del caldo in settimana, nessuna città in verde

Quarta ondata di caldo sull'Italia - (Afp)
Quarta ondata di caldo sull'Italia - (Afp)
29 luglio 2026 | 07.49
Paola Olgiati
LETTURA: 1 minuti

L'Italia è entrata nella quarta ondata di calore dell'estate 2026. Si può leggere così la fotografia scattata dall'ultimo bollettino del ministero della Salute, che in questa prima parte della settimana mostra un crescendo con picco domani, giovedì 30 luglio.

Campobasso, in rosso (allerta massima) già da ieri, manterrà lo stesso colore anche oggi, mercoledì 29 luglio, e dopodomani. I bollini arancioni oggi saranno 10 (Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo), mentre i gialli 16 (Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Trieste, Venezia e Verona).

In questa nuova ondata di caldo le temperature saranno anche di 7-8 gradi oltre la media e saranno raggiunti picchi locali di 40-41°C entro il weekend. Sempre di più questa estate 2026 si candida ufficialmente a superare la famigerata del 2003, un record (soprattutto per il Centro-Nord) che si pensava irraggiungibile.

Città in allerta giovedì 30 luglio

Delle 27 città monitorate, domani 3 saranno in allerta - Campobasso, Perugia e Rieti - (livello 3, con possibili rischi per la salute della popolazione generale) mentre 16 avranno il bollino arancione (livello 2, con pericoli per la salute dei fragili): Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Per il resto nessun verde (livello 0), ma solo bollini gialli (il livello 1, di pre-allerta).

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