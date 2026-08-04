Giovedì 6 agosto è previsto il picco dell'ondata di caldo, con 27 città da bollino rosso. L'esperto: "Nuova pulsazione dell’anticiclone subtropicale africano. A Firenze e Bologna sfiorati i 40 gradi. Poi arriverà un break temporalesco"

La quarta ondata di caldo della stagione estiva entra nel vivo. E’ previsto per domani, giovedì 6 agosto, il picco delle temperature con tutte e 27 le città monitorate dal sistema di sorveglianza sulle ondate di calore del ministero della Salute da bollino rosso.

Nell'intera Penisola, nessun capoluogo escluso, sarà allerta massima con possibili rischi per la salute della popolazione generale, secondo l'ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Ministero. Livello 3 ad Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Le città più colpite dalla quarta ondata di caldo

“Ci troviamo in presenza di una nuova pulsazione dell’anticiclone subtropicale africano, con l’alta pressione che dal Nord Africa spinge verso il Mediterraneo e si affaccia sull’Europa”, ha spiegato all’Adnkronos Mattia Gussoni, esperto di dinamiche atmosferiche de IlMeteo.it. “Giovedì 6 agosto, oltre ad avere temporali sulle zone montuose, ci sarà un ulteriore aumento delle temperature. In particolare, potranno essere raggiunti i 37/38 gradi sulle zone interne del Nord Italia e sulle regioni tirreniche, tra Toscana, Lazio e Campania”, ha precisato, aggiungendo che Bologna e Firenze arriveranno a toccare i 39 gradi, mentre Roma e Milano si fermeranno a 37/38.

Eppure, non si potrà parlare di caldo record: “In passato, anche nelle scorse settimane, abbiamo toccato punte più alte. Quello che succederà nei prossimi giorni sarà ancora una volta la testimonianza di un profondo cambiamento climatico, con ondate di calore sempre più frequenti e prolungate”, ha dichiarato Gussoni.

Quando finisce il caldo africano: in arrivo break temporalesco

Quando tornerà un po’ di fresco? Secondo l’esperto, “non ci sono al momento segnali di tregua vera e propria ma solo un break temporalesco a partire da lunedì sulle regioni settentrionali che arriverà dopo un weekend in cui le temperature caleranno leggermente, mantenendosi comunque tra i 36 e i 37 gradi nelle principali città. L’anticiclone dominerà sicuramente la scena fino a metà mese”.