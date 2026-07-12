Siamo alla vigilia della terza ondata di caldo di questa prima parte d'estate, innescata da una nuova e prepotente pulsazione dell'anticiclone subtropicale africano. Dobbiamo prepararci a vivere giornate roventi, con masse d'aria sahariana destinate a infiammare tutta l’Italia ancora per tanto tempo.

Da oggi domenica 12 luglio un'ulteriore avanzata dell'anticiclone subtropicale africano darà il via alla terza ondata di calore. Si può ormai affermare che stiamo vivendo una stagione estrema e senza soluzione di continuità: i recenti dati del centro Copernicus hanno appena certificato che il mese di giugno appena trascorso è stato il più caldo di sempre a livello europeo. Dobbiamo, insomma, fare i conti con questo 'nuovo clima', segno evidente e tangibile di un cambiamento climatico sempre più pressante sottolinea iLMeteo.it.

Il meteo della prossima settimana

Per buona parte della prossima settimana, oltre a un dominio incontrastato del sole, ci aspettano temperature estreme e ben oltre le medie storiche di riferimento. Il picco della fiammata africana si registrerà a metà settimana (martedì 14 e mercoledì 15 luglio). Questa volta il bersaglio grosso dell'aria rovente saranno il Centro-Sud e le due Isole maggiori. Nelle zone lontane dalle mitigatrici brezze marine si toccheranno diffusamente i 38-39°C su Lazio e Toscana. Sarà tuttavia la Sardegna a subire l'impatto più intenso della massa d'aria in uscita diretta dal Nord Africa. Nelle zone interne i termometri potrebbero superare i 42°C, con punte localizzate pure superiori. Farà davvero molto caldo anche sulle pianure del Nord e sull'intero arco alpino: qui le temperature eccezionali spingeranno lo zero termico a quote stellari, innescando purtroppo una fusione massiva e accelerata dei nostri ghiacciai.

Quando finisce la terza ondata di calore

Qualcosa potrebbe sbloccarsi solamente intorno al 18 luglio, quando un fronte temporalesco in discesa dal Nord Europa potrebbe investire le nostre regioni settentrionali, portando un primo e atteso refrigerio (attenzione però al rischio di grandinate dopo questa ondata di caldo) e spezzando la cupola anticiclonica.

Nel dettaglio

Oggi, domenica 12 luglio - Al Nord: sole e caldo, temporali in Romagna e sui monti. Al Centro: sole e caldo, temporali sui monti. Al Sud: sole e caldo, qualche rovescio sui monti.

Domani, lunedì 13 luglio - Al Nord: sole e caldo in aumento. Al Centro: soleggiato ovunque. Al Sud: sole e caldo in ulteriore aumento.

Martedì 14 luglio - Al Nord: sole e caldo; qualche rovescio su Alpi orientali. Al Centro: sole e molto caldo. Al Sud: soleggiato ovunque.

Tendenza: ondata di caldo intenso su tutta Italia