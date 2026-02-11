circle x black
Cerca nel sito
 

Camminare al freddo rende più forti contro le infezioni

L'infettivologo Bassetti: "Una ricerca mostra che le persone che mantengono una routine di camminate moderate durante i mesi invernali hanno dal 30% al 50% di probabilità in meno di ammalarsi rispetto a chi cammina poco e rimane sedentario. Il freddo non indebolisce le nostre difese immunitarie"

(ALBERTO CATTANEO, MILANO - 2014-12-29) - FOTOGRAMMA
(ALBERTO CATTANEO, MILANO - 2014-12-29) - FOTOGRAMMA
11 febbraio 2026 | 12.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Camminare regolarmente in inverno può ridurre del 50% il rischio di infezioni. Come? Potenziando l'attività fisica che ha un impatto sul sistema immunitario. Molti, sbagliando, attribuiscono il prendere il raffreddore comune al freddo, ma il vero colpevole delle malattie stagionali risiede nell'inattività. Una ricerca della Harvard Medical School mostra che le persone che mantengono una routine di camminate moderate durante i mesi invernali hanno dal 30% al 50% di probabilità in meno di ammalarsi rispetto a chi cammina poco e rimane sedentario. Il freddo non indebolisce le nostre difese immunitarie, ma è la mancanza di movimento che rallenta la nostra risposta immunitaria, rendendo più difficile per il nostro corpo difendersi durante la stagione influenzale". Così l'infettivologo Matteo Bassetti su Instagram.

"Camminare regolarmente - spiega - agisce come un catalizzatore vitale per la salute, migliorando l'efficienza della circolazione delle cellule immunitarie in tutto il corpo. Secondo lo studio, questa attività fisica consente alle cellule difensive di muoversi più velocemente e di rilevare più rapidamente potenziali infezioni. Impegnandosi a camminare ogni giorno, anche quando l'aria è frizzante, si fornisce al sistema immunitario il supporto fondamentale di cui ha bisogno per rimanere vigile ed efficace".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
camminare al freddo freddo difese immunitarie camminare al freddo da bene? freddo salute
Vedi anche
Territorio, Pichetto: "Con sistema di monitoraggio Sim fotografia della situazione reale" - Video
Milano Cortina, oggi il SuperG con Paris e Franzoni - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Constantini-Mosaner: "Medaglia pesantissima, abbiamo lavorato di squadra" - Video
Milano Cortina, staffetta mista short track d'oro: i festeggiamenti per il trionfo azzurro - Video
Milano Cortina, Sighel: "Traguardo all'indietro per tifosi, nessuno sbeffeggiamento ad avversari" - Video
Milano Cortina, Gios: "Medaglia short-track strepitosa, grazie al lavoro di squadra" - Video
Luca Argentero: “Ecco come mi sono trasformato per 'Motorvalley'” - Video
Milano Cortina, prima giornata senza podio per gli azzurri: le videonews dalla nostra inviata
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza