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Cancro seno metastatico, Campana (IncontraDonna): "Accesso equo a terapie e test diagnostici"

"Fondamentale accesso a cure innovative"

Antonella Campana - (Foto Adnkronos)
Antonella Campana - (Foto Adnkronos)
19 maggio 2026 | 19.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'appello che lanciamo oggi è che tutte le pazienti con cancro al seno metastatico abbiano accesso alle migliori terapie e all'innovazione terapeutica. Deve essere possibile per loro effettuare test diagnostici fondamentali senza che questo comporti un disagio, affrontando spese di viaggio o altri ostacoli per sottoporsi a esami evidentemente cruciali. Questo diritto deve essere garantito in tutte le regioni d'Italia". Così Antonella Campana, presidente di Fondazione IncontraDonna, partecipando oggi a Milano all'incontro dedicato alla medicina di precisione nel tumore al seno metastatico ormonoresponsivo/Her2 negativo e all'accesso alla biopsia liquida, un esame che consente di indagare il Dna del tumore attraverso il sangue per utilizzare terapie mirate.

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"Bisogna ridurre i pesi che gravano su queste pazienti - aggiunge Campana - a partire dalla tossicità finanziaria e temporale. Non dimentichiamo che una donna con cancro al seno, a maggior ragione se in fase metastatica, è sottoposta a continui controlli, con un impatto pesante sulla quotidianità. Dobbiamo supportarla in tutti i modi, poiché la qualità della vita spesso rischia di risentirne. Oggi la cura è cambiata proprio per porre maggiore attenzione alla qualità della vita, e la sopravvivenza è aumentata - sottolinea - In questo scenario, è fondamentale che le pazienti abbiano accesso alle terapie orali: una soluzione che comporta una minore frequentazione dei centri ospedalieri, a tutto vantaggio della loro vita e della loro gestione quotidiana".

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Tag
biopsia liquida tumore al seno metastatico ormonoresponsivo/Her2 negativo tumori al seno metastatico accesso alle terapie test diagnostici medicina di precisione
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