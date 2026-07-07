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Marine Le Pen condannata a 3 anni di carcere: un anno con il braccialetto elettronico

Due anni di sospensione condizionale per la leader del Rassemblement National che in linea di principio potrebbe candidarsi alle presidenziali del 2027

Marine Le Pen - Fotogramma Ipa
Marine Le Pen - Fotogramma Ipa
07 luglio 2026 | 14.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Marine Le Pen è stata condannata a 45 mesi di ineleggibilità, di cui 30 con sospensione condizionale. La leader del Rassemblement National potrebbe in linea di principio candidarsi alle presidenziali del 2027, ma la Corte d’appello di Parigi l’ha anche condannata a un anno di braccialetto elettronico. La leader dell'estrema destra aveva subordinato la propria candidatura all’assenza di una condanna che comportasse l'obbligo di indossare un braccialetto elettronico. È previsto un suo intervento nel telegiornale delle 20 su TF1.

La sentenza

La Corte d’appello di Parigi ha precisato, nella premessa alla lettura della sentenza, che le pene di ineleggibilità pronunciate sono state bilanciate dalla "libertà di candidatura" e dalla "libera scelta degli elettori", "condizioni indispensabili per l’espressione democratica". Come pena principale, la Corte d’appello di Parigi ha condannato Marine Le Pen a tre anni di reclusione, di cui due con sospensione condizionale. La Corte ha disposto che la parte effettiva della pena sia scontata con il braccialetto elettronico.

La leader del Rassemblement national (Rn) è stata riconosciuta colpevole dei reati di appropriazione indebita di fondi pubblici europei, nella sua qualità di eurodeputata, e di complicità nell’appropriazione indebita di fondi pubblici, in qualità di presidente del partito.

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