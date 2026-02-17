circle x black
Capodanno cinese, oggi inizia l'anno del 'Cavallo di Fuoco'

Per l'occasione una settimana di festeggiamenti anche in Italia

17 febbraio 2026 | 08.22
Redazione Adnkronos
Oggi, 17 febbraio 2026, inizia il Capodanno cinese, festeggiato da milioni di persone in tutto il mondo. Si entra in queste ore infatti in un nuovo anno, secondo il calendario lunisolare, quello del 'Cavallo', legato all'elemento del fuoco.

Cosa significa

Il "Cavallo di fuoco" è associato a energia, movimento e cambiamento. È un anno, quello del 2026, che favorisce iniziative coraggiose, novità professionali e incoraggia a guardare avanti con fiducia.

Perché si festeggia oggi

"A differenza del Capodanno occidentale, quello cinese segue il calendario lunisolare, basato sull’osservazione della posizione del Sole e delle fasi della Luna. L’inizio del nuovo anno coincide infatti con la seconda luna nuova dopo il solstizio d’inverno, per questo la data varia ogni anno tra fine gennaio e metà febbraio", spiega il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia sui suoi canali social.

Le celebrazioni

In moltissime città italiane le celebrazioni dureranno più giorni fino a domenica 22 febbraio, con tanto di parate, danza del Leone e stand gastronomici. Da Roma a Milano, da Prato a Torino lo Stivale si tinge di oro e rosso.

