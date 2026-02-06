Carabinieri, Comandante interregionale Domizi in visita a Caltanissetta

Il Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, ha reso visita al Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta. Accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Alessandro Mucci, il Comandante Interregionale ha incontrato le massime Autorità locali: il Prefetto Licia Donatella Messina, il Procuratore Generale Fabio d’Anna, il Presidente del Tribunale Cesare Zucchetto e il Procuratore della Repubblica Salvatore De Luca. "Nel corso dei colloqui, in cui sono state affrontate le principali tematiche afferenti all’ordine e alla sicurezza pubblica e alle attività di prevenzione e di contrasto alle diverse forme di illegalità, l’Alto Ufficiale ha ricevuto attestazioni di apprezzamento per il servizio svolto dall’Arma in provincia, ma anche per l’efficace coordinamento con le altre Istituzioni, orientato al perseguimento del bene comune", spiegano dall'Arma. La visita è proseguita presso la sede del Comando Provinciale, dove il Generale Domizi ha incontrato gli Ufficiali, i Comandanti di Stazione e una rappresentanza del personale dei reparti territoriali e dell’organizzazione speciale operanti nel nisseno. All’incontro ha preso parte anche una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, a testimonianza del legame indissolubile tra il personale in servizio e quello in congedo.

Rivolgendosi ai militari, l’Ufficiale Generale ha "esortato tutti a proseguire nell’assolvimento dei doveri istituzionali e nella diuturna attività di servizio con impegno e serenità, sottolineando l’importanza di assicurare, all’interno dei reparti, un clima di operosa armonia". Nel corso dell’incontro, il Generale Domizi "ha più volte richiamato la centralità di valori quali etica, fedeltà, esempio, che sorreggono l'Istituzione e ai quali ogni Carabiniere deve informare il proprio agire, raccomandando inoltre di imprimere massimo impulso ai "servizi di prossimità", strumenti essenziali per consolidare il rapporto di fiducia con la popolazione, in particolare in quelle comunità ove la Stazione Carabinieri rappresenta l’unico presidio delle forze di polizia sul territorio".

I momenti conclusivi della visita sono stati contraddistinti da particolare emozione per il Generale Domizi, che ha voluto fare visita alla Caserma "Alaimo", attuale sede del Reparto Operativo, dove nel 1983 l’Ufficiale aveva svolto, con il grado di Sottotenente, il “tirocinio pratico” presso il Comando Provinciale di Caltanissetta, primo momento di contatto con la realtà territoriale dell’Arma che oggi lo vede al Comando di un’Unità di Vertice; l’Alto Ufficiale ha ricordato con affetto quell’esperienza, prima di recarsi presso la Tenenza di San Cataldo, ove ha incontrato il personale ringraziandolo per l’efficace servizio svolto quotidianamente. Al termine, della visita, il Comandante Provinciale ha espresso il proprio ringraziamento al Generale Domizi per la vicinanza e l’attenzione riservata ai Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta, particolarmente impegnati in questo periodo nelle attività di vigilanza, controllo del territorio e vicinanza alla popolazione di Niscemi fortemente colpita dal grave evento franoso, rinnovando l’impegno di tutti i Carabinieri della provincia nell'offrire risposte concrete ed efficaci, aderenti alle istanze della collettività.