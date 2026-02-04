Cardiologie aperte, dal 9 al 15 febbraio prevenzione con i cardiologi ospedalieri

Le malattie cardiovascolari, nonostante i grandi progressi raggiunti negli ultimi decenni nella diagnosi e nella cura, continuano a essere la prima causa di mortalità e morbilità a livello globale. Diversi studi dimostrano che la prevenzione cardiovascolare, sia primaria che secondaria, rappresenta lo strumento più efficace per ridurre l'incidenza di eventi acuti e di complicanze a lungo termine. La Fondazione Anmco per il Tuo cuore, che da oltre vent'anni si impegna attivamente nella ricerca e nella prevenzione cardiovascolare, dal 9 febbraio al 15 febbraio, in occasione di San Valentino, lancia l'iniziativa nazionale di prevenzione cardiovascolare 'Cardiologie aperte 2026', giunta alla ventesima edizione.

Durante la settimana la Fondazione attiverà il numero verde 800.05.22.33 dedicato ai cittadini che potranno chiamare gratuitamente, da lunedì 9 a venerdì 13, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, per porre domande sui problemi legati alle malattie del cuore, alle quali risponderanno 600 cardiologi Anmco (Associazione italiana medici cardiologi ospedalieri) delle strutture aderenti all'iniziativa, con 1.300 ore di consulenza cardiologica gratuita. L'iniziativa si svolgerà anche in presenza per l'intera settimana e in alcune cardiologie si eseguiranno gratuitamente screening cardiologici personalizzati e/o dibattiti ed eventi di formazione sulle diverse tematiche. Sul sito della Fondazione sarà pubblicato il calendario delle attività previste con i giorni e gli orari di risposta telefonica, oltre alle iniziative in presenza sull'intero territorio. Quest'anno la Fondazione per il Tuo cuore desidera in particolare puntare l'attenzione su: fibrillazione atriale, cardioncologia e cardioncologia di genere, cardiopatie e gravidanza, scompenso cardiaco e prevenzione dei fattori di rischio modificabili con focus su dislipidemia, per sensibilizzare i cittadini a riguardo e prevenire alcune delle più diffuse patologie cardiovascolari.

"Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la prima causa di mortalità e disabilità, ma una parte significativa di questi eventi può essere prevenuta attraverso corretti stili di vita e un'adeguata prevenzione cardiovascolare - afferma Domenico Gabrielli, presidente Fondazione per il Tuo cuore dell'Anmco e direttore Cardiologia dell'ospedale San Camillo di Roma - La Fondazione per il Tuo cuore dei cardiologi ospedalieri Anmco da oltre vent'anni si impegna attivamente in questo senso attraverso diverse iniziative di sensibilizzazione e screening gratuiti rivolti ai cittadini. E' importante una prevenzione personalizzata: guardare il paziente nel suo insieme, fare attenzione alle patologie correlate e conoscere i fattori di rischio del singolo paziente, al fine di avviare il percorso diagnostico preventivo più corretto", sottolinea lo specialista.

"Quest'anno - continua Gabrielli - tra i vari temi punteremo l'attenzione anche sulle dislipidemie: alterazioni nei livelli del sangue, in particolare colesterolo e trigliceridi, che portano all'insorgenza e alla progressione dell'aterosclerosi, aumentando in modo significativo il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari come infarto del miocardio e ictus cerebrale. Studi effettuati sulla popolazione italiana dimostrano che circa il 60% dei cittadini ha livelli di colesterolo elevati, pur non riconoscendolo come problema di salute. Le dislipidemie spesso non causano sintomi evidenti e per tale ragione è essenziale un controllo regolare del profilo lipidico, per identificare precocemente anomalie e valutare il rischio cardiovascolare complessivo".

"La prevenzione cardiovascolare - precisa l'esperto - è un pilastro fondamentale anche in ambito oncologico. I progressi della medicina oncologica hanno migliorato significativamente la sopravvivenza dei pazienti affetti da tumore, ma alcune terapie possono avere effetti importanti sul sistema cardiovascolare. La cardioncologia rappresenta un modello di medicina moderna, basato sulla collaborazione tra specialisti e sulla centralità della persona con l'obiettivo di curare senza compromettere la salute del cuore. Informare i cittadini su questi temi significa aumentare la consapevolezza, favorire la diagnosi precoce e migliorare la qualità e la durata della vita dei pazienti".

"L'Anmco, con oltre 6000 iscritti - dichiara Massimo Grimaldi, presidente nazionale Anmco e direttore Cardiologia dell'ospedale F. Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari) - è impegnata da oltre 60 anni sul territorio per potenziare l'operato dei propri cardiologi, fiore all'occhiello della medicina italiana nel panorama internazionale. La prevenzione è fondamentale per tutti i cittadini, a partire dalle fasce più giovani, e si basa su azioni semplici ma fondamentali: alimentazione equilibrata, attività fisica regolare, controllo del peso corporeo, astensione dal fumo e moderazione nel consumo di alcol. A queste si aggiungono il monitoraggio periodico della pressione arteriosa, colesterolo e glicemia, elementi chiavi per individuare precocemente i fattori di rischio. L'iniziativa di Cardiologie aperte è una preziosa occasione che i cardiologi Anmco vogliono offrire gratuitamente a tutti i cittadini che lo desiderano. Investire nella prevenzione significa migliorare l'aspettativa e la qualità di vita. Ridurre i costi sanitari e costruire un futuro più sano per l'intera popolazione".