All’Istituto Romano di San Michele si è tenuta la 3ª Giornata regionale del Caregiver e dell'inclusione sociale, fortemente voluta dall’assessore ai servizi sociali, disabilità, terzo settore e servizi alla persona della Regione Lazio Massimiliano Maselli, che con la legge regionale numero 5 dell’11 aprile 2024 ha stabilito il riconoscimento giuridico del caregiver, facendolo entrare, con ruolo preminente, nelle reti delle politiche sociali.

È stata una giornata dedicata interamente alle persone fragili, ai caregiver e alle loro famiglie, con momenti di ascolto, confronto e condivisione, che si è aperta con i saluti istituzionali del presidente dell’ASP San Michele Giovanni Libanori, della consigliera di Roma Capitale Francesca Barbato, della garante per la tutela delle persone con disabilità del Lazio Anna Teresa Formisano, del vicepresidente della commissione affari sociali alla Camera dei Deputati Luciano Ciocchetti e del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.