Durante la protesta di Ultima Generazione a Milano all'interno del ristorante di Carlo Cracco, lo chef "ha improvvisamente sottratto il cellulare di Paola da dietro e si è allontanato. Alla sua richiesta di restituzione, lo chef ha risposto 'assolutamente no' e ha continuato ad andarsene. Sconvolte, le ragazze si sono sedute per terra per venti minuti mentre i clienti venivano allontanati. La scena è stata surreale. Il telefono, un iPhone 6 del valore di circa 70-100 euro, è fondamentale per il lavoro di Paola". A raccontarlo gli attivisti di Ultima Generazione parlando del blitz di oggi.

Un'azione portata avanti tre ragazze: Simona, Ester e Paola Del Dosso, "geometra di 29 anni che si trovava con loro solo per documentare l’azione e garantire la loro sicurezza". Le tre sono entrate per la terza volta nel ristorante milanese di Cracco, "per denunciare un’Italia sempre più divisa, dove le disuguaglianze crescono nell’indifferenza di chi vive nel lusso. Speravamo che Cracco potessere essere dalla nostra parte invece ci ha sconvolto". Le tre "sono state portate in questura e hanno sporto denuncia contro Cracco per furto".

"Troviamo tutto questo assurdo - afferma il collettivo - chiediamo solo che Cracco apra le porte del suo ristorante, ogni giovedì, offrendo pasti gratuiti a persone al di fuori della sua abituale clientela. Un gesto simbolico per sostenere chi sta affrontando difficoltà, dimostrando che la buona cucina può essere anche un atto di solidarietà. Un piccolo gesto di solidarietà per chi lotta ogni giorno per arrivare a fine mese. La reazione di Cracco ci lascia sconcertati: un atteggiamento privo di empatia e che sfocia in puro bullismo".