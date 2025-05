Carmela, la signora che portava i fiori gialli a Papa Francesco: "Li porterò anche a Leone"

“Sono convinta che lo Spirito Santo e quello di Papa Francesco abbiano fatto eleggere Leone XIV: dal suo discorso ho capito che i due Pontefici sono in sintonia”, dice all’Adnkronos la signora Carmela Vittoria Mancuso, la 79enne che portava i fiori gialli a Papa Francesco, che ieri era a piazza San Pietro per l'elezione del nuovo Papa.

Dopo la scomparsa di Bergoglio, racconta la signora Mancuso, “sono stata malissimo, l’ultimo saluto gliel’ho dato proprio la domenica di Pasqua, quando gli ho consegnato come sempre i fiori. L’ho incontrato e gli ho detto ‘tanti auguri e tanti saluti, dai miei parenti, da me e da tutto il mondo. Auguri di buona guarigione’. Mi ha regalato la seconda corona del Rosario dopo che me ne aveva già data una il giorno prima - spiega ancora la 79enne - il sabato santo: sono arrivata alle 5, ancora prima del coro, c’erano solo i gendarmi che mi avevano accompagnato a sedermi. Poco dopo il gendarme mi ha indicato Francesco che mi aspettava: sono corsa ad abbracciarlo, con la speranza che guarisse”.

La 'signora dei fiori' ricorda poi la sua consuetudine con Papa Bergoglio: “Ogni mercoledì, sempre accompagnati dalle suppliche, dalle preghiere, dei bambini malati del Bambino Gesù, delle persone a me care, dei miei studenti. Tutti i mercoledì. E certamente - conclude - proverò a portarli anche a Leone XIV”. (di Lorenzo Capezzuoli Ranchi)