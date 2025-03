Potrebbe trovare una soluzione il giallo sul fascicolo vuoto relativo al caso di Emanuela Orlandi trovato all’Archivio centrale dello Stato: il contenuto forse è conservato negli uffici della Direzione centrale di Polizia di prevenzione del ministero dell'Interno. L’ipotesi, a quanto si apprende, è stata indicata dall'Archivio centrale dello Stato alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori che aveva avanzato formale richiesta dei documenti a gennaio scorso.

Il caso

Il caso del fascicolo vuoto era stato scoperto da Gian Paolo Pelizzaro (giornalista e ricercatore e consulente della Commissione di inchiesta sul caso Orlandi-Gregori ndr) che, nell’ambito di altre ricerche non attinenti con i lavori della stessa Commissione di inchiesta, si era imbattuto nel fascicolo sul caso Orlandi e aveva avvisato il presidente della Commissione Andrea De Priamo (Fdi).

In un sopralluogo all'Archivio centrale dello Stato lo stesso De Priamo aveva potuto verificare la presenza del fascicolo vuoto, riversato nel 2017 dal ministero dell’Interno dopo la direttiva Renzi: si tratta di quattro fogli, una copertina del “Ministero dell’Interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Ucigos” relativo alla busta 369 Roma sott. 8 ‘Scomparsa di Emanuela Orlandi” e allegato a questo atto altri tre fogli con l’indicazione degli atti originariamente contenuti, ma che non risultano versati. La Commissione aveva in seguito avanzato formale richiesta di atti relativi al caso Orlandi - compreso il fascicolo risultato vuoto - allo stesso Archivio centrale dello Stato.

Nei giorni scorsi dall'Archivio centrale, secondo quanto si apprende, sono stati consegnati i documenti richiesti e quanto al fascicolo misteriosamente privo di contenuto si è osservato che la busta 369 Roma sott. 8 'Scomparsa di Emanuela Orlandi' non è mai stata versata all'Archivio centrale dello Stato e presumibilmente è conservata negli uffici della Direzione centrale di Polizia di prevenzione del ministero dell'Interno. Un’ipotesi da cui partire per poter risalire al contenuto della busta che a questo punto potrebbe essere stato trattenuto e non versato.