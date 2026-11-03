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Caso Garlasco, a metà novembre difesa Stasi presenterà istanza di revisione

Dell'istanza, in cui si annunciano elementi inediti, si dovrà occupare la Corte d'Appello di Brescia

Alberto Stasi - (Fotogramma/Ipa)
Alberto Stasi - (Fotogramma/Ipa)
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03 novembre 2026 | 18.56
Antonietta Ferrante
LETTURA: 1 minuti

Dopo la richiesta di processo avanzata dalla Procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi, richiesta che ricalca interamente la chiusura indagine sostenendo le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti, la prossima mossa sarà quella della difesa del condannato Alberto Stasi. Da quanto dichiarato in tv, i legali Antonio De Rensis e Giada Bocellari sono pronti "a metà novembre" a procedere con la richiesta di revisione. Un'istanza, in cui si annunciano elementi inediti, di cui si dovrà occupare la Corte d'Appello di Brescia.

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