E' Liborio Cataliotti il nuovo avvocato di Andrea Sempio, il giovane indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. Il nuovo legale sostituisce Massimo Lovati, allontanato per le sue dichiarazioni sopra le righe rese più volte sul caso Garlasco. Cataliotti, 59 anni, è stato impegnato in molti processi importanti, dal calcioscommesse a Stamina, da quello per gli appalti in Comune a Reggio Emilia al processo per l'omicidio di Saman.

Il caso che gli ha dato maggiore notorietà è stato quello della teleimbonitrice Vanna Marchi e di recente ha assunto la difesa di Stefania Nobile e dell'ex compagno Davide Lacerenza, coinvolti nell'indagine milanese sulla Gintoneria.

Difesa Sempio, nuova sfida: possibile trasferire inchiesta a Brescia

Trasferite l'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi da Pavia a Brescia. E' la prima sfida che potrebbe decidere di affrontare l'avvocato Liborio Cataliotti (che sostituisce Massimo Lovati), il nuovo difensore che affiancherà la collega Angela Taccia. La coppia potrebbe cogliere il 'suggerimento' dell'avvocato Domenico Aiello, difensore dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, e far proprie le riflessioni inviate alla Procura generale di Milano e Brescia, alle Procure di Brescia e Pavia e alla giudice per le indagini preliminari di Pavia Daniela Garlaschelli impegnata nell'incidente probatorio sul caso Garlasco.

Nella nota l'avvocato Aiello non ha nascosto il "clima ostile" che si respira nel Palazzo di giustizia pavese, ma anche "la connessione" tra il fascicolo che vede indagato Venditti per corruzione in atti giudiziari con l'obiettivo di favorire nel 2017 l'archiviazione di Sempio e l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi che vede lo stesso Sempio indagato per omicidio. Un legame tra i due fascicoli che data la presenza di un ex pm 'trasferisce' - secondo l'articolo 11 del codice di procedura penale che interviene sui procedimenti che coinvolgono magistrati - la competenza da Pavia a Brescia.

E' la difesa di Sempio che può sollevare la questione in base all'articolo 54 quater del codice di procedura penale che concerne la 'Richiesta di trasmissione atti a un diverso pubblico ministero'. In questo caso la richiesta deve essere inoltrata alla Procura di Pavia che deve decidere entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti a Brescia. In caso di risposta negativa, entro i successivi dieci giorni, la difesa di Sempio può chiedere al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Chi in ambienti giudiziari ha letto l'elaborato del legale Aiello sostiene che "la tesi non è peregrina". Ora la palla, se vuole, passa ad Andrea Sempio.