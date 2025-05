Al via a Pavia la seconda udienza dell'incidente probatorio della nuova inchiesta della Procura sulla morte di Chiara Poggi che vede indagato per omicidio in concorso Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Oggi i periti nominati dalla giudice per le indagini preliminari di Pavia Daniela Garlaschelli - la genetista Denise Albani e il dattiloscopista Domenico Marchigiani, entrambi poliziotti della Scientifica a Milano - dovranno stabilire se la traccia genetica trovata sulle unghie della vittima sia compatibile con il patrimonio genetico di Sempio.

L'appuntamento di oggi servirà anche per verificare la presenza di Sempio a casa Poggi: sono 60 le impronte catturate dalle fascette para-adesive allora utilizzate dal Ris di Parma per repertate le tracce nell'abitazione subito dopo il delitto. Tutte le impronte sono state attribuite, tranne tre tracce sui cartoni delle due pizze mangiate dalla vittima e dal fidanzato la sera prima dell'omicidio.

L'incidente probatorio si estenderà anche ai tamponi custoditi nell'istituto di Medicina legale di Pavia e ad alcuni reperti conservati nei laboratori del Ris di Parma. E alla scienza ci si affida – oltre che nel miracolo di rendere riconoscibile anche il secondo Dna maschile trovato sulle unghie di Chiara Poggi – anche per estrarre eventuali Dna dal frammento del tappetino del bagno su cui poggia i piedi l’assassino (le impronte sono compatibile con la taglia di scarpe calzata da Stasi) o su alcuni oggetti mai analizzati (un vasetto del fruttolo o il pacco di biscotti) trovati nella villetta di Garlasco. In un'inchiesta che non risparmia sorprese quotidiane anche oggi in aula si preannunciano scintille.