Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla morte di Leonardo Calcina, il 15enne di Senigallia che si è tolto la vita nel 2024. Al centro dell'attenzione c'è una perizia sui cellulari dei quattro compagni di scuola indagati, che secondo quanto riferito dall'avvocata Pia Perrici, legale dei genitori del ragazzo, avrebbe fatto emergere elementi relativi alle presunte vessazioni subite dal giovane. "Ci è appena stata consegnata dagli inquirenti una perizia sui cellulari dei quattro compagni di scuola di Leonardo indagati, di cui non sapevamo nulla. Non ci hanno informati né della nomina di un perito, né dell'inizio delle operazioni peritali, quindi, non abbiamo potuto partecipare. Questo ci crea grossi problemi, anche procedurali, perché la stessa procura aveva identificato l'atto come irripetibile, quindi, c'era l'obbligo di notifica verso di noi. Ora, non sappiamo con che metodologia sono stati estratti i file, non sappiamo che tipo di file sono stati estratti", ha detto all'Adnkronos. La procura indaga per istigazione al suicidio e atti persecutori, in un sospetto caso di bullismo da parte dei compagni di scuola. Una recente perizia sui cellulari degli indagati confermerebbe infatti, sempre secondo l'avvocato dei genitori, le vessazioni a cui il ragazzo veniva sottoposto dai coetanei, ma l'avvocato ne ha avuto notizia solo ora.

"Quello che sappiamo però - prosegue l'avvocato - è che da quanto ci è stato notificato, il reato di bullismo si profila pienamente. I compagni di Leonardo si sono messi d'accordo lo stesso giorno in cui lui è morto, per cancellare tutte le loro chat. Si passavano notizia di quello che dicevano negli interrogatori. Siamo davanti a un modus operandi quantomeno ambiguo".

"Ora - conclude Perrici - sto preparando una relazione per il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, perché a questo punto credo debba intervenire lui. La prima archiviazione non ci è mai stata notificata e abbiamo dovuto fare un reclamo quando lo abbiamo scoperto. Questo reclamo ci ha rimesso nei termini e la procura ci ha notificato di nuovo un'archiviazione, a cui abbiamo fatto opposizione. Il tribunale ha riaperto il fascicolo dicendo al pm in maniera chiara e netta ciò che doveva fare. Il pm ci doveva informare del sequestro e della nomina del perito e non l'ha fatto. Perché non l'ha fatto? La domanda resta aperta".