Caso Orlandi, Commissione scrive ad Ali Agca: "Chiarisca perché dobbiamo ascoltarlo"

La Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori chiede ad Ali Agca di argomentare meglio la sua richiesta, peraltro "irrituale", di essere audito sul caso della 15enne cittadina vaticana scomparsa nel nulla oltre 40 anni fa, il 22 giugno 1983, a Roma. La richiesta è stata fatta pervenire al procuratore speciale Riccardo Sindoca, a cui l'ex lupo grigio ha chiesto di costituire un adeguato collegio difensivo che possa assisterlo per le sue istanze davanti al Governo italiano ed allo Stato Vaticano, con una lettera firmata dal presidente Andrea De Priamo.

"La Commissione che mi onoro di presiedere è venuta a conoscenza della volontà espressa per il Suo tramite, dal signor Ali Agca, di essere ascoltato in merito alle vicende oggetto della inchiesta - scrive De Priamo nella lettera che l'Adnkronos ha potuto visionare - In particolare il signor Agca sostiene di essere in possesso di 'prove documentali indiscutibili che dimostrerebbero come il complotto su Emanuela Orlandi e Mirella Gregori sia stato organizzato soltanto per ottenere la mia liberazione'. La suddetta richiesta di audizione, formulata, peraltro, in modo irrituale, in quanto non ufficialmente trasmessa agli uffici di segreteria della Commissione, non risulta adeguatamente argomentata. Le sarei grato pertanto se il signor Agca potesse, per il Suo tramite, meglio chiarire le ragioni a sostegno di tale istanza, precisando specificatamente i motivi e gli elementi oggettivi e l'eventuale documentazione in suo possesso che potrebbero essere di interesse per l'attività di inchiesta che la Commissione sta svolgendo".

Pochi giorni fa in un'intervista a Repubblica Agca aveva rivelato di essere malato di cancro e di avere poco tempo da vivere. "Voglio liberarmi la coscienza e spiegare quel che so su Emanuela Orlandi”, aveva detto chiedendo appunto di essere ascoltato dalla commissione d’inchiesta Orlandi-Gregori, "unica e ultima occasione per far trionfare la verità storica contro le troppe menzogne che girano". Contattato dall'Adnkronos, Sindoca assicura che l'attentatore del Papa si è reso disponibile a breve a rendere tutte le spiegazioni richieste, in modo da essere audito dalla Commissione al più presto possibile. Agca si incontrerà nei prossimi giorni ad Istanbul con Sindoca, che fa sapere di aver già dato mandato agli avvocati Ruggio Fiorino e Giuseppe Di Sera per la costituzione del Collegio difensivo.