Caso Orlandi-Gregori, Commissione inchiesta sentirà Baioni: Pietro lo aveva citato come presunto ex Nar

L'audizione si terrà la settimana prossima. A quanto apprende l'Adnkronos l'organismo parlamentare lo ha cercato e lui si è reso disponibile per chiarire la sua totale estraneità alla vicenda

10 ottobre 2025 | 12.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A quanto apprende l’Adnkronos è stato rintracciato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori e sarà sentito la settimana prossima in audizione Vittorio Baioni, citato dal fratello di Emanuela, Pietro Orlandi, nell’ambito della cosiddetta 'pista di Londra'.

Era stato proprio il fratello di Emanuela, chiedendo di approfondire la pista inglese, a raccontare nel corso della trasmissione 'Verissimo' di essere stato in passato contattato via internet da un uomo, "che si dichiarava un ex Nar" e si qualificò come "Vittorio Baioni" dandogli particolari sul caso di Emanuela, collegati all’Inghilterra, per poi sparire e chiudere ogni contatto.

La Commissione di inchiesta ha cercato Vittorio Baioni e lui si è reso disponibile a essere sentito anche perché, a quanto si apprende, vuole chiarire in modo netto la sua totale estraneità alla vicenda e alle email che sarebbero state inviate a Pietro dal dark web. La settimana prossima - probabilmente giovedì - la Commissione di inchiesta, presieduta dal senatore Andrea De Priamo, sentirà dunque Baioni in audizione.

caso orlandi gregori pietro orlandi caso orlandi vittorio baioni emanuela orlandi
