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Caso Orlandi, il fratello Pietro lancia sit-in lunedì a Roma a 43 anni esatti da scomparsa

Pietro Orlandi: "Voglio ricostruire esattamente quei momenti e ripartire dai fatti realmente accaduti"

Pietro Orlandi - (Ipa)
Pietro Orlandi - (Ipa)
20 giugno 2026 | 17.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sit-in, lunedì alle 18.30 in piazza del Risorgimento a Roma, per continuare a chiedere "verità e giustizia" per Emanuela Orlandi a 43 anni esatti dalla sua scomparsa. Proprio il 22 giugno ricorrerà infatti il drammatico anniversario e il fratello Pietro ha organizzato come sempre una manifestazione in ricordo della sorella: quest'anno si svolgerà negli stesse ore durante le quali, nel 1983 all'uscita dalla lezione alla scuola di musica, si perdevano le tracce della cittadina vaticana.

"Sono passati 43 anni e vorrei ricordare esattamente quella serata - afferma all'Adnkronos Pietro Orlandi - Voglio ricostruire esattamente quei momenti, ripartire dai fatti realmente accaduti, da quella prima telefonata dei presunti rapitori, della quale non si parla mai, arrivata alle ore 20 del 22 giugno". Già questo, secondo Pietro, basterebbe a mettere in dubbio l'ipotesi "dell'adescatore legato al mondo del cinema".

Sul caso sono aperte tre inchieste, indagano la procura di Roma, il Vaticano e la Commissione parlamentare istituita sul caso di Emanuela e di Mirella Gregori. "Io non ho lo speranza che si arrivi alla verità: ne ho la certezza. Che esca fuori da queste inchieste, oppure no, la verità uscirà fuori", sottolinea Orlandi.

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