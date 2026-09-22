circle x black
Cerca nel sito
 

Cassia (Aipaf): "Con nuove terapie Ssn riconosca alopecia per sostenere i pazienti"

'Possiamo avere la speranza di poter vedere in remissione totale i sintomi della malattia'

Claudia Cassia - Adnkronos
Claudia Cassia - Adnkronos
22 settembre 2026 | 16.26
Maddalena Guiotto
LETTURA: 1 minuti

“Purtroppo, a oggi, l’alopecia areata non è ancora riconosciuta dal Sistema sanitario nazionale, non ha un codice di esenzione di invalidità civile, non è inserita nei Pdta”, i Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali. “C'è tutto da fare ed è veramente urgente perché con l'arrivo di nuovi trattamenti farmacologici noi pazienti possiamo avere la speranza di poter vedere in remissione totale i sintomi di questa maledetta malattia”. Così ha detto Claudia Cassia, presidente e fondatrice di Aipaf Odv - Associazione italiana pazienti alopecia & friends, intervenendo oggi a Milano all’incontro con la stampa organizzato da AbbVie ‘Oltre la pelle: Vitiligine e Alopecia areata, le malattie invisibili che tutti vedono’.

I nuovi trattamenti a cui si riferisce Cassia comprendono anche upadacitinib, una nuova opzione terapeutica recentemente approvata dalla Commissione europea. Si tratta del primo Jak inibitore ad ottenere la ricrescita completa dei capelli nell’alopecia areata e il primo e unico farmaco sistemico approvato nell'Ue per la vitiligine non segmentale.

“Vivere l’alopecia areata significa stravolgere la propria esistenza - sottolinea Cassia - Da un momento all'altro possono apparire i primi sintomi e ci si può ritrovare improvvisamente a guardarsi allo specchio e a non riconoscersi. Aipaf chiede quindi che questa malattia venga riconosciuta per poter dare voce e sostegno tangibile a noi pazienti”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
alopecia areata farmaci terapie Ssn pazienti
Vedi anche
Ilaria Cucchi visita un Cpr: "Psicofarmaci non per curare ma per gestire la disperazione" - Video
Manovra, Salvini: "Banche possono contribuire così come i big dell'energia" - Video
Marattin: "Scuola non funziona, più che slogan su stranieri vanno risolti problemi" - Video
Finanza, Testa (Borsa italiana): "1.000 imprese quotate per aumento 1,5% Pil" - Video
Reggio Calabria, cento colpi di pistola e fucile esplosi a capodanno: scattano arresti e divieti di dimora - Video
Tre milioni di euro nascosti nei muri, blitz anticamorra nel Napoletano - Video
Funerali Mazzola, l'uscita del feretro dalla basilica di Sant'Ambrogio: l'ultimo coro dei tifosi dell'Inter - Video
Quando Presley Gerber parlava delle dipendenze: "A 14 anni ho iniziato a lavorare e a prendere farmaci" - Video
"Ciao Sandro", a Milano l'ultimo saluto a Mazzola: l'arrivo del feretro alla basilica di Sant'Ambrogio - Video
Capasa (Cnmi): "Moda sotto attacco del fast fashion, risposta deve venire da politica e Ue" - Video
Nuovo Piano demenze e Alzheimer, Schillaci: "Più fondi in Manovra" - Video
"Volevamo cantare 'Bollo ciao' con le opposizioni", la battuta di Meloni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza