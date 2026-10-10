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Post in cirillico e minacce di stragi a scuola sui social, denunciato 14enne a Catania

Nella sua stanza abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, appunti manoscritti, un rudimentale giubbotto antiproiettile

Il materiale trovato nella camera del 14enne - (Fermo immagine dal video della Polizia)
Il materiale trovato nella camera del 14enne - (Fermo immagine dal video della Polizia)
10 ottobre 2026 | 08.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Usando l'alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi a scuola e di atti di terrorismo sui social, mostrandosi con un casco militare e una videocamera indossabile. La Polizia di Catania ha deferito in stato di libertà alla Procura per i Minorenni di Catania un minore, di 14 anni. L’indagine trae origine da una segnalazione del Servizio Polizia postale e della Sicurezza cibernetica di Roma. Le indagini hanno consentito di identificare nel 14enne.

Nella stanza del minore sono stati ritrovati abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, appunti manoscritti, un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sul suo smartphone è stato riscontrato l’account di interesse investigativo, oltre a ricerche interne sui motori riguardanti armi e funzionamento di pistole. Pertanto, tutto il materiale rinvenuto veniva sottoposto a sequestro, unitamente ad altri dispositivi informatici nella disponibilità del minore.

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catania news catania 14enne stragi scuola cronaca news 14enne crillico stragi scuola
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