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Addio a Daniele Fagiolini, lo chef toscano morto a 61 anni

Titolare e chef dell'Antico Ristoro Le Colombaie a Catena di San Miniato, è stato stroncato da un malore, con ogni probabilità un infarto

Daniele Fagiolini - (Fermo immagine)
Daniele Fagiolini - (Fermo immagine)
14 luglio 2026 | 08.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' morto a 61 anni Daniele Fagiolini, titolare e chef dell'Antico Ristoro Le Colombaie a Catena di San Miniato, luogo iconico per i gastronauti soprattutto durante la stagione del tartufo. Come si legge su Il Tirreno, Fagiolini è stato stroncato da un malore, con ogni probabilità un infarto, mentre si trovava da solo in casa. L'allarme è stato dato dai familiari al loro rientro.

Fagiolini è stato un vero e proprio punto di riferimento della cucina di territorio e un convinto ambasciatore delle produzioni locali.Nel suo ristorante ha proposto una "cucina toscana caratterizzata da un mix di stagionalità, salubrità e qualità dei prodotti" come si legge sul sito.

Nel 2026 è stata confermata all'Antico Ristoro Le Colombaie l'unica chiocciola Slow Food della provincia di Pisa.

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