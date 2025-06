Chef Mastromattei: "Celebro il 2 giugno in Kenya", il gusto diventa tricolore

La Festa della Repubblica non si festeggia soltanto in Italia, ma anche nelle ambasciate di tanti Paesi nel mondo. Il pescarese Luca Mastromattei, chef de "il Salotto Atelier Gourmet", il ristorante dell’Hotel Rosabianca di Rapallo, è uno dei circa 200 ambasciatori italiani del Gusto, espressione dell’eccellenza della ristorazione e dell’accoglienza italiana. L'ambasciatore italiano in Kenya, Roberto Natali, lo ha invitato a Nairobi, dove e ormai è di casa, per rappresentare la cucina italiana in occasione del 2 giugno. Anche quest’anno sarà lui a preparare la cena di gala per mille persone.

Una cena a base di piatti gourmet come ad esempio, cappelletti di ossobuco, spuma di porcini e caffè, risotto alla genovese, limone candito e asparagi al vapore, candele spezzate gamberi e salsa "cacio e pepe"“Sono davvero orgoglioso di promuovere la cultura italiana attraverso il cibo - sottolinea lo chef - che è uno degli elementi caratterizzanti il nostro grande Paese. Quest’anno in Kenya ho portato non solo le mie radici abruzzesi, ma anche la contaminazione con la Liguria. Al Salotto, il ristorante dell’hotel Rosabianca di Rapallo, infatti, ho cominciato una nuova sfida e sto sperimentando nuovi sapori legati non solo al mare".