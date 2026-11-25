Il cardinale Giorgio Marengo ha ricevuto dall’Ambasciatore d’Italia in Mongolia, presso la sede dell’ambasciata, l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (Omri). Il prestigioso riconoscimento, conferito dal Presidente della Repubblica Italiana, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, riflette l’unanime apprezzamento per l’opera di uno dei membri più giovani del Collegio Cardinalizio, missionario della Consolata in Mongolia dal 2003. Il Cardinale Marengo ha sempre accompagnato il suo ruolo nella Chiesa con la valorizzazione delle sue origini italiane. Dopo aver trascorso 14 anni in una zona remota della Mongolia, nel 2020 Papa Francesco lo ha nominato Prefetto Apostolico di Ulaanbaatar e nel 2022 Cardinale. Il card. Marengo si è adoperato per promuovere il dialogo interreligioso e l’assistenza alle persone emarginate, con progetti in campo educativo e sanitario, e non ha mai fatto mancare il suo sostegno alla comunità italiana in Mongolia. Il Cardinale Marengo, che è stato tra l’altro determinante nella preparazione della visita di Papa Francesco in Mongolia nel 2023, ha sempre condiviso la fede con rispetto per la cultura locale, secondo un approccio equilibrato e coerente con la visione italiana improntata al dialogo e al partenariato.

La cerimonia per il conferimento dell’onorificenza, svoltasi in un clima di grande emozione e partecipazione, ha rappresentato un momento significativo per celebrare l’importante riconoscimento attribuito a Sua Eminenza. L’Ambasciata d’Italia a Ulaanbaatar rivolge le proprie più vive congratulazioni al Cardinale Marengo ed esprime un sentito ringraziamento all’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede e al Cerimoniale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per la preziosa collaborazione.