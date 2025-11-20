circle x black
Chieti, famiglia che vive nel bosco: bimbi allontanati dal giudice

I piccoli sono stati trasferiti in una struttura protetta con la madre

La foto della petizione per la famiglia nel bosco su Change.org
20 novembre 2025 | 20.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Tre bambini che vivevano con i genitori in una casa isolata nei boschi di Palmoli in provincia di Chieti sono stati obbligati a lasciare l'abitazione e trasferirsi in una struttura protetta. Lo ha stabilito un provvedimento del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, emesso oggi, che ha disposto il collocamento dei minori in una comunità educativa per un periodo di osservazione. La madre sarà con loro. Il legale della coppia, Giovanni Angelucci, gli assistenti sociali e un cospicuo dispiegamento di forze dell'ordine, si sono recati nell'abitazione per dare esecuzione del provvedimento del giudice.

La petizione per tenere unita la famiglia nel bosco

La vicenda ha attirato l'attenzione dei media nazionali e dei social, dove quasi 31mila persone hanno firmato una petizione online a sostegno della famiglia anglo-australiana, arrivata nel piccolo paese di circa 800 abitanti in provincia di Chieti. La scelta dei genitori di vivere lontano dai centri urbani, senza collegamenti a elettricità, acqua e gas, ha scatenato un acceso dibattito tra chi sostiene lo stile di vita alternativo e chi lo critica. I genitori hanno sempre difeso la decisione di crescere i figli – una bambina di otto anni e due gemelli di sei – immersi nella natura, optando per l'istruzione domestica con l'aiuto di un'insegnante privata molisana.

Le motivazioni del Tribunale per i Minori

La vicenda è finita all'attenzione della Procura minorile dell'Aquila lo scorso anno, dopo un ricovero ospedaliero dei bambini a seguito di un'intossicazione da funghi. Un controllo dei carabinieri nella casa aveva portato a una segnalazione che aveva comportato la sospensione della potestà genitoriale, senza però interrompere l’affidamento dei minori alla famiglia. Con il nuovo provvedimento, i bambini dovranno stare nella comunità indicata dal tribunale, mentre la madre resterà al loro fianco. I genitori ribadiscono che la loro scelta non nasce da negligenza, ma dal desiderio di vivere a contatto con la natura, tutelando il legame con i figli e con gli animali.

