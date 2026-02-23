circle x black
Niscemi, visita a sorpresa di Mattarella: capo dello Stato atteso in mattinata

Il presidente della Repubblica arriverà nella tarda mattinata nel piccolo comune colpito dalla frana

Sergio Mattarella - (Fotogramma/Ipa)
23 febbraio 2026 | 09.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Visita a sorpresa a Niscemi (Caltanissetta) oggi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Come apprende l'Adnkronos, il capo dello Stato arriverà nella tarda mattinata nel piccolo comune colpito dalla frana. Prima farà un sorvolo in elicottero sulla zona colpita dall'evento franoso. Sarà una visita lampo. Mattarella incontrerà anche il sindaco Massimiliano Conti che farà il punto sulla situazione.

Subito dopo Mattarella lascerà Niscemi per raggiungere Palermo dove oggi pomeriggio parteciperà alla Giornata dell'Orgoglio dell'Avvocatura, che si terrà al Teatro Massimo.

Domani a Niscemi arriverà il leader di Sinistra Italiana-Avs Nicola Fratoianni che incontrerà le cittadine e i cittadini colpiti dal disastro.

Intanto intanto, in seguito al lavoro svolto dal Comune di Niscemi e alle somme accreditate dal Dipartimento regionale della Protezione civile siciliana, saranno pagati i primi 78 contributi di circa 800 euro per famiglia, dopo la frana che ha reso inaccessibili centinaia di abitazioni ricomprese nella zona rossa. Lo rende noto il capo della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina: "Questo e' un record assoluto in Italia di erogazione dei contributi agli sfollati in meno di un mese".

