Domani la Parigi-Roubaix, poi l'Amstel Gold Race, La Freccia Vallone e la Liegi-Bastogne-Liegi - le cosidette classiche monumento del ciclismo - e poi il Giro d'Italia. La stagione del due ruote è sbocciata. Il binomio tra questo sport e la salute è al centro a Lecce - dove farà tappa tra un mese la corsa 'in rosa' - di un evento medico-sportivo al 'Check-up Center' di Cavallino (Lecce): ospite d'onore il campione Mario Cipollini. Durante l'appuntamento 'In sella alla salute' organizzato in collaborazione con la Federazione ciclistica italiana – sezione Lecce, il Comitato tecnico del Giro d’Italia, e con il patrocinio del Comune di Lecce e del Comune di Cavallino, Cipollini si confronterà con Andrea Bernetti, segretario generale della Simfer (Società italiana di medicina fisica e riabilitativa) e professore ordinario dell'Università del Salento.

Il ciclismo "è un’attività ricreativa e un mezzo di trasporto incredibilmente popolare, con un numero stimato di un miliardo di ciclisti in tutto il mondo. E’ un’attività fisica che migliora efficacemente le funzioni cardiorespiratorie e metaboliche oltre ad avere effetti positivi a livello muscolo-scheletrico. Nei bambini e negli adolescenti, ci sono numerose evidenze di come il ciclismo migliori la resistenza cardiorespiratoria incrementando allo stesso tempo la forza muscolare e promuovendo una composizione corporea bilanciata”. Così all’Adnkronos Salute Andrea Bernetti. "Un check-up muscolare e articolare può essere importante per i ciclisti che desiderano mantenere prestazioni ottimali e prevenire infortuni. Il ciclismo è uno sport che richiede resistenza, forza e coordinazione, sollecitando diversi distretti del sistema muscolo-scheletrico - ricorda il professore - Per mantenere il corpo in perfetta forma e prevenire problematiche a lungo termine, un regolare check-up muscolare e articolare può essere importante per un ciclista, che voglia evitare infortuni".

'Serve identificare precocemente i segni di sovraccarico o squilibrio muscolare'

Un check-up "che valuti la funzione muscolare e articolare attraverso una valutazione medica completa che esamini la salute dei muscoli, delle articolazioni e dei tessuti connettivali: tendini, legamenti, è progettata per identificare eventuali squilibri, debolezze o aree a rischio di infortunio", prosegue. Gli obiettivi principali dei test sono la prevenzione dell'infortunio, "quindi identificare precocemente i segni di sovraccarico o squilibrio muscolare; e il monitoraggio delle condizioni di salute, ovvero l' analisi della salute generale dell'apparato muscolo-scheletrico, permettendo eventualmente di eseguire aggiustamenti nel allenamento - elenca Bernetti - Le componenti di un check-up completo sono la misurazione dell'escursione articolare per valutare la flessibilità delle articolazioni; l'analisi della forza muscolare quindi identificare gli eventuali squilibri di forza tra i diversi gruppi muscolari, cruciali per mantenere l'efficienza e la prevenzione degli infortuni; il controllo dell'allineamento corporeo per prevenire l'insorgenza di sovraccarichi eccessivi su articolazioni e muscoli; l'analisi di movimenti specifici per mimare l'azione del ciclismo, aiutando a scoprire eventuali debolezze a carico".

Dopo il check-up, "il medico può suggerire un programma personalizzato di esercizi di rafforzamento e flessibilità, modifiche alla bicicletta per migliorare la postura e consigli per migliorare la tecnica di pedalata. Inoltre, in presenza di infortuni o patologie muscolo-scheletriche, può essere impostato un programma riabilitativo individuale che includa diverse terapie: terapia infiltrativa, fisioterapia, terapie strumentali, terapia in acqua (idrochinesiterapia), allo scopo di tornare presto all' attività sportiva senza dolori", conclude Bernetti.