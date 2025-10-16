circle x black
Cerca nel sito
 

Citato da Pietro Orlandi in tv su pista di Londra, Vittorio Baioni: "L'ho querelato"

L'uomo sentito davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta per i casi Orlandi e Gregori: "Mai inviato mail, mai a Londra, ero in carcere quando scomparve. Io danneggiato da situazione"

Manifesti per Emanuela Orlandi - Fotogramma /Ipa
Manifesti per Emanuela Orlandi - Fotogramma /Ipa
16 ottobre 2025 | 17.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Sono caduto dalle nuvole quando ho sentito il mio nome tirato in ballo nel caso Orlandi, non ho mai avuto rapporti con la famiglia; tra l’altro non sono mai stato a Londra". Così Vittorio Baioni oggi in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori.

A fare il nome di Baioni era stato Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, nel corso di un'intervista televisiva, chiedendo di approfondire la pista di Londra perché era stato contattato via internet da una persona che si qualificò con quel nome dandogli particolari sul caso di Emanuela, collegati all’Inghilterra, per poi sparire e chiudere ogni contatto. “Non ho inviato io le email a Pietro Orlandi e dopo che è stato fatto il mio nome sono andato in procura per farmi sentire e l’ho querelato. Questa situazione, ormai da oltre un anno, mi ha molto danneggiato” ha detto Baioni.

L’uomo, 69 anni, era finito nelle inchieste sui Nar negli anni ’80, condannato in primo e secondo grado per reati legati alla detenzione di armi, ed è stato poi assolto in via definitiva dalla Cassazione. "Conoscevo Cristiano Fioravanti ma non ho mai fatto attività politica con lui", ha detto Baioni rispondendo alle domande della Commissione e spiegando che quando Emanuela scomparve "ero ancora in carcere".

“Sono stato additato come il carceriere di Emanuela, capisco il dolore di Pietro ma prima di fare il mio nome in tv doveva svolgere verifiche più approfondite. Il 90% di quelli che chiamano sono mitomani” ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Orlandi Gregori emanuela orlandi caso orlandi emanuela orlandi scomparsa pietro orlandi
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Per te' e 'Breve storia d’amore': videonews dalla nostra inviata
Femminicidio Pamela Genini, legale Soncin: "Non è consapevole di quello che è successo" - Video
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza