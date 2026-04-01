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Come togliere calorie ai piatti? Tra guanciale light e cioccolato senza zucchero

La professoressa Chiara Manzi ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo

La volta buona
La volta buona
01 aprile 2026 | 15.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Si può dimagrire anche mangiando due dolci al giorno, bisogna solo imparare a cucinarli in modo diverso". Parola di Chiara Manzi, professoressa di medicina culinaria, ospite oggi a La volta buona dove ha dato alcuni consigli per rielaborare in chiava più sana alcuni dei piatti più golosi della nostra tradizione italiana.

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La professoressa ha suggerito, ad esempio, un metodo alternativo per cuocere il guanciale: "Tagliatelo a fettine, mettetetolo in forno impostato a 130 gradi", così diventa più croccante, non si disperde il sapore ma perde una buona quantità di grassi saturi.

È possibile preparare in casa una crema di cioccolato super cremosa: "Non è dietetica, è una crema della longevità ricca di antiossidanti". La ricetta prevede nocciole Piemonte I.G.P. - definiti dalla professoressa "le migliori in Italia" - ben tostate con cacao amaro e degrassato, e l'inulina, una fibra prebiotica ricavata dalla radice di cicoria. Al posto dello zucchero si utilizza un dolcificante naturale con effetti prebiotici e antiossidanti.

Il professor Calabrese, ospite in studio, ha però precisato che l'inulina può provoccare effetti indesiderati, come diarrea, a chi soffre di colon irritabile, perché agisce sull'acidificazione dell'intestino.

Lo zucchero, ha sottolineato Manzi, non è un alimento da demonizzare. Tuttavia, oggi si tende a non preferire i sapori troppo stucchevoli: lo zucchero è considerato meno 'nobile' tra gli zuccheri a disposizione, e non è quello che rende di alta qualità un dolce. Un buon sostitutivo, può essere l'eritritolo.

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