"Si può dimagrire anche mangiando due dolci al giorno, bisogna solo imparare a cucinarli in modo diverso". Parola di Chiara Manzi, professoressa di medicina culinaria, ospite oggi a La volta buona dove ha dato alcuni consigli per rielaborare in chiava più sana alcuni dei piatti più golosi della nostra tradizione italiana.

La professoressa ha suggerito, ad esempio, un metodo alternativo per cuocere il guanciale: "Tagliatelo a fettine, mettetetolo in forno impostato a 130 gradi", così diventa più croccante, non si disperde il sapore ma perde una buona quantità di grassi saturi.

È possibile preparare in casa una crema di cioccolato super cremosa: "Non è dietetica, è una crema della longevità ricca di antiossidanti". La ricetta prevede nocciole Piemonte I.G.P. - definiti dalla professoressa "le migliori in Italia" - ben tostate con cacao amaro e degrassato, e l'inulina, una fibra prebiotica ricavata dalla radice di cicoria. Al posto dello zucchero si utilizza un dolcificante naturale con effetti prebiotici e antiossidanti.

Il professor Calabrese, ospite in studio, ha però precisato che l'inulina può provoccare effetti indesiderati, come diarrea, a chi soffre di colon irritabile, perché agisce sull'acidificazione dell'intestino.

Lo zucchero, ha sottolineato Manzi, non è un alimento da demonizzare. Tuttavia, oggi si tende a non preferire i sapori troppo stucchevoli: lo zucchero è considerato meno 'nobile' tra gli zuccheri a disposizione, e non è quello che rende di alta qualità un dolce. Un buon sostitutivo, può essere l'eritritolo.