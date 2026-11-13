"Gli errori vanno certamente analizzati e riconosciuti, ma la storia si ricostruisce con le prove e con il rispetto delle persone, non con le insinuazioni"; Minelli interviene dopo l'audizione dell'epidemiologo Gianni Rezza e il suo racconto sui social. Un'audizione che ha suscitato non poche polemiche e la solidarietà a Rezza da parte dell'infettivologo Matteo Bassetti: "La verità non si cerca umiliando chi ha competenze". E del virologo Fabrizio Pregliasco "basta processi politici alla scienza".

"Una Commissione d'inchiesta in una democrazia matura ha un compito preciso e alto: ricostruire i fatti sulla base dei documenti, verificare le scelte, comprendere gli errori commessi — ma sempre contestualizzandoli alle reali conoscenze disponibili in quel preciso momento storico — e trarne insegnamenti utili per il domani. Giudicare le decisioni di allora con il metro delle conoscenze acquisite oggi non è rigore analitico: è malafede, e significa trasformare l'analisi di un sistema in un processo inquisitorio, una caccia alle streghe che mette sul banco degli imputati chi ha servito le istituzioni in un frangente senza precedenti, alimentando una disputa strumentale tra scienza e antiscienza utile soltanto a raccogliere il consenso elettorale più immediato. La politica ha il diritto e il dovere di fare domande, anche scomode sulla gestione dell'emergenza Covid, e di pretendere risposte trasparenti. Ma c’è una linea netta che separa il rigore istituzionale dall’aggressione verbale, il confronto democratico dall’umiliazione pubblica. La scienza e la medicina non hanno tessere di partito: non appartengono né alla destra né alla sinistra, e la competenza non può mai diventare un’aggravante quando smentisce una tesi precostituita. Gli errori vanno certamente analizzati e riconosciuti, ma la storia si ricostruisce con le prove e con il rispetto delle persone, non con le insinuazioni". Così all'Adnkronos Salute l'immunologo Mauro Minelli, professore di Nutrizione clinica all'università Lum 'Giuseppe Degennaro', che interviene dopo l'audizione dell'epidemiologo Gianni Rezza in Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid e il suo racconto sui social. Un'audizione che ha suscitato non poche polemiche e la solidarietà a Rezza da parte dell'infettivologo Matteo Bassetti: "La verità non si cerca umiliando chi ha competenze". E del virologo Fabrizio Pregliasco "basta processi politici alla scienza".

Secondo Minelli, "sarebbe auspicabile vedere la stessa tenacia oggi spesa nella resa dei conti sul passato dedicata alle vere urgenze del presente e del futuro. Mentre ci si attarda nelle scaramucce elettoralistiche sulla gestione dell'emergenza, si continua a trascurare la sfida strutturale che decide davvero la qualità della nostra sanità: lo studio rigoroso e approfondito delle patologie croniche, del loro impatto sull'organizzazione dei sistemi sanitari e delle persistenti disomogeneità territoriali nella presa in carico dei pazienti. È lì — nello studiare, comprendere e ripensare in ambito nazionale il governo della cronicità e le sue evoluzioni cliniche e organizzative — che si ottengono i risultati più duraturi e proficui per la salute pubblica. La verità sul passato è un debito verso i cittadini, ma la capacità di studiare e governare la complessità sanitaria di oggi è la vera responsabilità verso il Paese e le generazioni che in esso si avvicenderanno".

Ritornando al periodo dell'emergenza Covid 2020-2022, "c’è stato un tempo, solo pochi anni fa, in cui il buio aveva il volto tangibile del silenzio. Era il silenzio cupo delle piazze svuotate, delle corsie d’ospedale allo stremo, del passo solitario di un Pontefice sotto la pioggia, del passaggio lento dei mezzi militari nella notte di Bergamo. E c’è un’immagine di quei mesi che mi è rimasta scolpita nella memoria più di tante parole - suggerisce Minelli - le persiane socchiuse delle nostre finestre, sulle quali rimbalzava il vuoto irreale delle strade, già disabitate nel pomeriggio e la sera completamente deserte. Dietro quelle fessure c’eravamo noi, sospesi tra la paura e l’attesa, mentre fuori il passo solitario dei medici, degli infermieri e dei mezzi di soccorso segnava l'unico battito del Paese. In quei mesi, l’umanità intera si è scoperta improvvisamente fragile, costretta ad accorgersi che la sopravvivenza di ciascuno dipendeva dalla responsabilità di tutti, dal lavoro estenuante dei reparti ospedalieri e dalla fiducia. In quel tempo sospeso, epidemiologi, ricercatori e clinici non erano bersagli da colpire: erano l’unico argine davanti all'ignoto, chiamati - conclude - a decidere e ad agire mentre mancavano persino gli strumenti più elementari e il mondo intero cercava di capire come fermare il contagio".