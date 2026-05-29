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Con bicicletta si schianta contro un albero nel reggiano e viene trovato morto sul ciglio della strada ﻿

Con bicicletta si schianta contro un albero nel reggiano e viene trovato morto sul ciglio della strada ﻿
29 maggio 2026 | 12.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un nigeriano di 34 anni, senza fissa dimora, è stato trovato morto questa mattina, intorno alle 8.15, in via Filippo Re ad Albinea, in provincia di Reggio Emilia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che nonostante i tentativi di primo soccorso, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo i primi accertamenti, l'uomo stava percorrendo la via in discesa alla guida di una bicicletta quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, impattando frontalmente contro un albero posto al ciglio della carreggiata. I rilievi hanno escluso il coinvolgimento di terze persone o altri veicoli. La circolazione stradale nella zona non ha subito interruzioni.

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morte bicicletta incidente
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