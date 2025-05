I fedeli si fanno domande e si cercano risposte aspettando la fumata prevista inizialmente per le 19-19.30

Perché la fumata è così in ritardo nella prima giornata del Conclave 2025? Cosa significa la lunga attesa dell'esito della prima votazione dei cardinali, chiamato a eleggere il nuovo Papa? Mentre a San Pietro i fedeli fissano il comignolo della Cappella Sistina, in piazza e davanti alle tv si rincorrono ipotesi, si fanno domande e si cercano risposte aspettando la fumata prevista inizialmente per le 19-19.30.

I tempi dilatati potrebbero essere semplicemente legati all'avvio ritardato delle procedure, con l''extra omnes' scattato alle 17.45 dopo il giuramento dei cardinali. La meditazione del cardinale Raniero Cantamessa potrebbe essere durata più del previsto, determinando quindi uno slittamento nell''agenda' del conclave. La speranza dei fedeli, ovviamente, è che l'attesa sia legata all'esito positivo della votazione che - nella prima giornata - è pur sempre opzionale. L'eventuale elezione del nuovo Papa comporterebbe l'avvio di una procedura con l'accettazione da parte del nuovo Pontefice e l'ingresso nella cosiddetta 'stanza delle lacrime' per indossare per la prima volta la talare bianca e i paramenti.