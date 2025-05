Non c'è stato "nessun" malore per il cardinale Pietro Parolin. Il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, ha così smentito le voci che erano circolate ieri a proposito di un malore che avrebbe accusato il porporato durante le riunioni dei cardinali.

La notizia divulgata su un sito Usa

A parlare di "un breve malore" avuto dall'ex Segretario di Stato era stato il sito Usa Catholicvote che citando "fonti interne alla Santa Sede" riferiva di uno svenimento di Parolin dovuto a "un episodio di ipertensione".

Mancano ancora 4 elettori

Intanto i lavori verso il Conclave vanno avanti. La Congregazione pre conclave dei cardinali continueranno domani, poi i porporati, elettori e non, torneranno a incontrarsi lunedì e martedì. Mercoledì l'inizio del Conclave.

Ma per ora mancano ancora "quattro cardinali" elettori, ha fatto sapere Bruni. Due i cardinali che hanno segnalato la loro assenza dal Conclave per "motivi di salute": i cardinali Antonio Cañizares Llovera e John Njue – e quindi i cardinali elettori risultano al momento 133, di cui quattro non sono ancora pervenuti a Roma.