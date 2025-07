Concluso a Lampedusa Premio 'Cristiana Matano'

Si è conclusa a Lampedusa la decima edizione di Lampedus’Amore, il Premio giornalistico internazionale 'Cristiana Matano'. "Un abbraccio collettivo, un intreccio di voci, di sguardi, di storie. Una festa di pensieri, di arte, di memoria e di futuro". “È difficile trovare le parole giuste per raccontare ciò che abbiamo vissuto in questi sei giorni”, è il commento di Filippo Mulè, presidente dell’Associazione Occhiblu e direttore artistico della manifstazione. “Per la prima volta, abbiamo allargato il cuore del festival anche a Linosa, e l’accoglienza ricevuta è andata oltre ogni aspettativa: la musica di Jerusa Barros ha fatto vibrare l’isola, aprendo un’edizione che resterà nella storia. Da lì, il viaggio è continuato a Lampedusa con appuntamenti di grande spessore umano e culturale. L’inconfondibile voce di Mario Biondi, il teatro potente e visionario di Salvo Piparo, Viola Graziosi e David Coco, l’omaggio appassionato di Mario Incudine a Domenico Modugno, le parole e le note di Tony Canto: ogni momento ha lasciato un segno”.

È stato un festival di incontri autentici, di contaminazioni preziose, di riflessioni urgenti. Continua Mulè: “Siamo onorati di aver ospitato personalità come Diego Bianchi e Tony Gentile, e di aver potuto dare spazio a temi fondamentali come il futuro dell’informazione nell’era degli algoritmi, le migrazioni e i conflitti che scuotono il mondo. La mostra al Giardino dei Giusti, il convegno conclusivo, i premi assegnati ai giornalisti, agli studenti e alle eccellenze delle Pelagie: tutto ha contribuito a costruire un racconto collettivo, vivo, necessario. Guardando indietro a questi dieci anni, facciamo fatica a credere fin dove siamo arrivati. Con risorse limitate ma con una visione chiara, con coraggio e determinazione, abbiamo trasformato un’idea in una realtà forte, condivisa, cresciuta nel nome di Cristiana. Questo successo è suo e di tutte le persone che ogni anno camminano con noi”. E conclude: “Abbiamo sognato in grande. E ce l’abbiamo fatta, questa edizione ha segnato una svolta”.