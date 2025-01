Corrotti (Fdi): "Vogliamo ridare nuova vita ai cinema di Roma abbandonati"

Cinema che hanno contribuito alla storia culturale di Roma, come il Metropolitan di via del Corso, potrebbero presto cambiare pelle. Solo nella Capitale ci sono oltre 40 sale cinematografiche abbandonate il cui futuro potrebbe essere riscritto e trasformarsi in centri commerciali mantenendo solo una piccola porzione di spazio per le proiezioni. Lo prevede un emendamento alla legge su 'Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio', di iniziativa della Giunta del Lazio. La modifica al testo, ribattezzata salva-Metropolitan, è stata proposta da Laura Corrotti (Fdi), presidente della Commissione Urbanistica alla Pisana, lo stesso organo che, nell'ultima seduta, ha dato il via libera alla norma che fa cadere i vincoli di riconversione commerciale (finora 70% per la sala cinematografica, il 30% per la parte commerciale).

"Credo che a Roma ci siano oltre 40 sale cinema abbandonate, ma in ogni caso non è detto che tutte vengano convertite in attività commerciali, difatti in questa legge abbiamo garantito una premialità ai proprietari che vorranno inserire sale o poli culturali all’interno delle nuove destinazioni d’uso", spiega all'Adnkronos il consigliere regionale Laura Corrotti. "L’obiettivo dell’emendamento - aggiunge - è dare una nuova vita alle sale chiuse a Roma e nel Lazio, preservando però il patrimonio storico e culturale degli edifici attraverso il riutilizzo di queste strutture in disuso e garantendo opportunità commerciali che possano contribuire alla rinascita economica e sociale delle collettività. È stato fatto un grande lavoro, con l’assessore, i membri della Commissione e gli ordini professionali che per me risulta essere motivo di orgoglio e di grande soddisfazione".

Le opposizioni alla Pisana sono già in fermento. Sulla questione sono intervenuti anche Enzo Foschi, segretario Pd Roma e Flavio Conia, responsabile Cultura Pd Roma, sottolineando come l'emendamento alla pl 171 (Semplificazione urbanistica) "non aiuta la città, ma spinge sempre più verso la desertificazione culturale". La Regione Lazio "invece di sostenere progettualità di riconversione in chiave culturale apre alla possibilità di trasformare le tante sale cinematografiche ad oggi chiuse nella Capitale in spazi con prevalente interesse commerciale, non facendo di certo l'interesse dei romani e delle romane - proseguono - Non intendiamo assistere in silenzio alla liquidazione di vertenze culturali pluriennali attive nella città e spereremmo di avere una Regione vicina nel rispondere agli interessi in primis dei tanti giovani che vivono le sale tutt'ora esistenti e animano le arene estive di Roma. Faremo la nostra parte battendoci con i territori per evitare che quelli che erano schermi pieni di cultura diventino spazi sottratti alla collettività".

Da parte sua, Corrotti afferma di non comprendere le critiche, "come quelle arrivate dalla Cgil nei giorni scorsi. Mi chiedo come un sindacato, che dovrebbe teoricamente preoccuparsi innanzitutto della tutela dei lavoratori, possa essere contro il recupero di spazi abbandonati che creerà appunto nuove opportunità, anche occupazionali, attraverso attività commerciali, turistiche e culturali. Mentre alla sinistra che improvvisamente si preoccupa di preservare i poli culturali, sostenendo che la nostra legge comprometta lo scopo sociale e culturale delle sale cinematografiche ricorderei che si tratta di sale abbandonate, non solo a Roma ma in tutta la regione, spesso chiuse da anni, inutilizzate e, in alcuni casi, occupate abusivamente. Un cinema chiuso da quindici anni, ricordo a qualcuno, non è più un polo culturale. Questo è l’obiettivo di questo emendamento, riattivare e riconsegnare alla comunità uno spazio rinnovato e funzionale piuttosto che lasciarlo chiuso".