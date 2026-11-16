L'associazione Luca Coscioni, insieme a mamme single, coppie di mamme e oltre 50 organizzazioni aderenti, chiede al Parlamento di cancellare i divieti della legge 40
Sono state depositate ufficialmente questa mattina al Senato le 56mila firme raccolte per la proposta di legge di iniziativa popolare 'Pma per tutte', promossa dall'associazione Luca Coscioni insieme a una rete di oltre 50 organizzazioni, mamme single, coppie di mamme, cittadini e cittadine. A fare da cornice alla consegna formale delle sottoscrizioni è stato il flash mob 'Deposito bagagli. Non partiamo più', in Piazza Capranica a Roma. Decine di attivisti e attiviste si sono presentati in piazza portando con sé una valigia: un gesto corale e simbolico per rappresentare visivamente le centinaia di donne single e coppie di donne che ogni anno sono costrette a varcare i confini nazionali, affrontando enormi costi emotivi ed economici, pur di accedere a percorsi di procreazione medicalmente assistita negati in Italia dalla legge 40.
La proposta di legge depositata oggi mira a modificare l'articolo 5 della legge 40/2004, che attualmente limita l'accesso alla Pma alle sole coppie eterosessuali coniugate o conviventi. Un vincolo che produce una discriminazione basata sullo stato civile e sull’orientamento sessuale, costringendo moltissime donne italiane a intraprendere i cosiddetti 'viaggi della speranza' all'estero o a rinunciare definitivamente al proprio progetto di genitorialità. Il traguardo delle 50.000 firme necessarie per incardinare la legge in Parlamento è stato raggiunto dopo mesi di mobilitazione capillare: dalle azioni sui social ai video appelli delle mamme single e delle coppie di mamme, fino alle testimonianze dirette di figlie e figli nati in famiglie monoparentali o omoaffettive e agli eventi organizzati nelle piazze di tutta Italia.
"Con il deposito si apre ora una nuova fase della mobilitazione - dichiarano Filomena Gallo e Francesca Re, rispettivamente segretaria nazionale e coordinatrice della campagna 'Pma per tutte', dell'associazione Luca Coscioni - Chiediamo al Parlamento di fare la propria parte e di avviare l'esame della proposta, come previsto dal regolamento del Senato, che stabilisce tempi precisi per le proposte di legge di iniziativa popolare: un mese per iniziare la discussione e 3 mesi per concluderla. Non si tratta di un termine indicativo o di un auspicio, ma di un preciso obbligo costituzionale che ci batteremo perché sia rispettato e non sia ignorata la volontà espressa da oltre 50mila persone che hanno firmato la proposta". Allo stesso tempo, "vogliamo portare la libertà di accesso alla Pma e il riconoscimento delle nuove forme di genitorialità al centro del dibattito pubblico e dei programmi elettorali. Questa fase della campagna servirà a misurare e far crescere il consenso, a interpellare le forze politiche e a individuare quelle disponibili ad ascoltare le esigenze dei cittadini e a tradurle in impegni politici". La mobilitazione non si ferma con il deposito delle firme: nei prossimi mesi la campagna continuerà a crescere, portando la richiesta di accesso alla Pma nelle piazze e sui social, attraverso iniziative collettive e nuove occasioni di partecipazione. L'obiettivo è allargare sempre più il movimento di persone che chiedono il superamento dei divieti della legge 40. Per partecipare a questo percorso e contribuire alle prossime iniziative è possibile registrarsi sul sito pmapertutte.it.