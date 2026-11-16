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Depositate in Senato 56mila firme pdl 'Pma per tutte': a Roma il flash mob con le valigie 'non partiamo più'

L'associazione Luca Coscioni, insieme a mamme single, coppie di mamme e oltre 50 organizzazioni aderenti, chiede al Parlamento di cancellare i divieti della legge 40

Il flash mob in Piazza Capranica, a Roma
Il flash mob in Piazza Capranica, a Roma
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16 novembre 2026 | 15.54
Cristina Livoli
LETTURA: 3 minuti

Sono state depositate ufficialmente questa mattina al Senato le 56mila firme raccolte per la proposta di legge di iniziativa popolare 'Pma per tutte', promossa dall'associazione Luca Coscioni insieme a una rete di oltre 50 organizzazioni, mamme single, coppie di mamme, cittadini e cittadine. A fare da cornice alla consegna formale delle sottoscrizioni è stato il flash mob 'Deposito bagagli. Non partiamo più', in Piazza Capranica a Roma. Decine di attivisti e attiviste si sono presentati in piazza portando con sé una valigia: un gesto corale e simbolico per rappresentare visivamente le centinaia di donne single e coppie di donne che ogni anno sono costrette a varcare i confini nazionali, affrontando enormi costi emotivi ed economici, pur di accedere a percorsi di procreazione medicalmente assistita negati in Italia dalla legge 40.

La proposta di legge depositata oggi mira a modificare l'articolo 5 della legge 40/2004, che attualmente limita l'accesso alla Pma alle sole coppie eterosessuali coniugate o conviventi. Un vincolo che produce una discriminazione basata sullo stato civile e sull’orientamento sessuale, costringendo moltissime donne italiane a intraprendere i cosiddetti 'viaggi della speranza' all'estero o a rinunciare definitivamente al proprio progetto di genitorialità. Il traguardo delle 50.000 firme necessarie per incardinare la legge in Parlamento è stato raggiunto dopo mesi di mobilitazione capillare: dalle azioni sui social ai video appelli delle mamme single e delle coppie di mamme, fino alle testimonianze dirette di figlie e figli nati in famiglie monoparentali o omoaffettive e agli eventi organizzati nelle piazze di tutta Italia.

"Con il deposito si apre ora una nuova fase della mobilitazione - dichiarano Filomena Gallo e Francesca Re, rispettivamente segretaria nazionale e coordinatrice della campagna 'Pma per tutte', dell'associazione Luca Coscioni - Chiediamo al Parlamento di fare la propria parte e di avviare l'esame della proposta, come previsto dal regolamento del Senato, che stabilisce tempi precisi per le proposte di legge di iniziativa popolare: un mese per iniziare la discussione e 3 mesi per concluderla. Non si tratta di un termine indicativo o di un auspicio, ma di un preciso obbligo costituzionale che ci batteremo perché sia rispettato e non sia ignorata la volontà espressa da oltre 50mila persone che hanno firmato la proposta". Allo stesso tempo, "vogliamo portare la libertà di accesso alla Pma e il riconoscimento delle nuove forme di genitorialità al centro del dibattito pubblico e dei programmi elettorali. Questa fase della campagna servirà a misurare e far crescere il consenso, a interpellare le forze politiche e a individuare quelle disponibili ad ascoltare le esigenze dei cittadini e a tradurle in impegni politici". La mobilitazione non si ferma con il deposito delle firme: nei prossimi mesi la campagna continuerà a crescere, portando la richiesta di accesso alla Pma nelle piazze e sui social, attraverso iniziative collettive e nuove occasioni di partecipazione. L'obiettivo è allargare sempre più il movimento di persone che chiedono il superamento dei divieti della legge 40. Per partecipare a questo percorso e contribuire alle prossime iniziative è possibile registrarsi sul sito pmapertutte.it.

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