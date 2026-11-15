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I sopravvissuti di Crans Montana raccontano in tv la notte del rogo: "Ho dato il mio primo bacio, ora lei non c'è più"

Leonardo Bove, Kean Talingdan e Francesca Nota ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

- (Facebook: Verissimo)
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15 novembre 2026 | 17.57
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

"Non siamo eroi": sono queste le prime parole pronunciate oggi in studio a Verissimo di Leonardo Bove, Kean Talingdan e Francesca Nota, tre dei sopravvissuti alla strage di Capodanno di Crans Montana dello scorso anno. Ospiti della trasmissione condotta da Silvia Toffanin su Canale 5, i tre ragazzi hanno raccontato cosa è successo la notte tra il 31 dicembre 2025 e l'1 gennaio 2026 all'interno del bar Constellation, a seguito del quale 41 persone hanno perso la vita e altre 115 sono rimaste ferite, in gran parte giovani e giovanissimi.

"Era il primo Capodanno da solo, senza i miei, eravamo spensierati - ha spiegato Leonardo, che insieme a Kean e a Francesca frequenta il liceo Virgilio di Milano -. Non ci siamo accorti di nulla, non c’è stato nessun allarme. Ringrazierò per sempre chi ci è venuto a chiamare, perché siamo corsi via e siamo scappati. Ho pensato, anzi sperato, fosse un sogno quando ho visto tutto nero. Non saprò mai come sono riuscito a trovarmi fuori, mi sono risvegliato in strada dopo essere svenuto. Ero preoccupato ma non pensavo fosse così grave. Quando mi sono svegliato in ospedale ho chiesto un Crodino e una barretta energetica".

Kean ha invece ricordato un momento particolare, verificatosi poco prima dell'incendio. "Avevo dato il primo bacio a Chiara (Costanzo, ndr), avevo detto a Leonardo che non me l’aspettavo. A ripensarci adesso sono tanto arrabbiato per il fatto che lei non sia con noi e non possa lamentarsi del dolore. Però sono contento di essere stato uno dei suoi ultimi ricordi felici", ha concluso.

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