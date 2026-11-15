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Caso Nvidia, via alla petizione per il reintegro di Jensen Huang: tra i firmatari Elon Musk e altri big della Silicon Valley

Superate in poche ore le 100mila firme: "Deve avere un giusto processo"

Elon Musk e Jensen Huang - (Ipa)
Elon Musk e Jensen Huang - (Ipa)
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15 novembre 2026 | 15.50
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

"Stiamo con Jensen". Supera quota 100mila firme la petizione lanciata nelle scorse ore per reintegrare l'ex Ceo dell'azienda tecnologica statunitense Nvidia, Jensen Huang, dimessosi dal board dopo essere stato travolto da uno scandalo sessuale. 

In pochissimo tempo l'iniziativa, dal titolo "Stand with Jensen", ha raccolto il consenso di migliaia di persone, tra cui nomi illustri della Silicon Valley, da Elon Musk al CEO di Replit, Amjad Masad. Entrambi i dirigenti hanno promosso la petizione su X. E poi ancora, il CEO di Epic Games Tim Sweeney e il CEO di Y Combinator Garry Tan.

In base ai dati raccolti sulla piattaforma, delle firme 6.800 provengono da attuali dipendenti di Nvidia e 74.100 da azionisti, mentre i restanti 55.600 firmatari sono sostenitori di Huang.

I firmatari - si legge nella petizione - sono "preoccupati dal fatto che Jensen sia stato rimosso senza un adeguato e corretto processo" e chiedono al consiglio di amministrazione di "reintegrarlo, in attesa che un'indagine indipendente chiarisca i fatti. Jensen merita un giusto processo, non una giustizia sommaria", si legge nella petizione.

"Jensen Huang ha gestito brillantemente la catena di approvvigionamento di Nvidia, ma molti di quegli accordi erano frutto di una stretta di mano con Jensen, non contratti scritti. Senza di lui, almeno alcuni di quegli accordi cruciali andranno persi", aveva scritto Elon Musk in un post su X, sottolineando come il successo della catena di approvvigionamento di Nvidia fosse legato anche ai rapporti personali costruiti dal suo ex ceo con i partner commerciali.

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