Sono stati arrestati questa mattina dalla Guardia di finanza di Milano gli amministratori della società The Rock Trading (Trt), operatore italiano controllato dalla holding Digital Rock, specializzato in servizi relativi alla compravendita e alla conversione di criptovalute e gestione di portafogli digitali per conto di terzi. Le ipotesi di reato sono bancarotta fraudolenta, false comunicazioni sociali, formazione fittizia del capitale e infedeltà patrimoniale.

L'indagine

L'indagine della procura di Milano è partita da una serie di segnalazioni di operazioni sospette e da oltre 700 querele presentate dai clienti che, quando nel 2023 l'operatività della piattaforma di exchange è stata interrotta, non si sono più visti restituire le somme investite. Nell'aprile dello stesso anno il tribunale fallimentare di Milano, su richiesta della procura, aveva dichiarato il fallimento dell'exchange e, nei mesi successivi, delle altre società del gruppo.

Il dissesto - fa sapere in una nota il procuratore di Milano Marcello Viola - è stato quantificato in circa 66 milioni di euro, a fronte di oltre 18mila clienti. Le indagini condotte dal nucleo speciale di polizia valutaria e dal nucleo Pef di Milano hanno ricostruito come "fin dalla costituzione in Italia, la gestione societaria sia stata caratterizzata da continui atti dispositivi eseguiti sulle disponibilità di moneta fiat e virtuale dei clienti, non essendo mai stata adottata, da parte degli amministratori, alcuna segregazione nella gestione dei cripto asset della società rispetto a quelli dei clienti, né da un punto di vista gestionale, né a livello contabile".

Le indagini "dimostrano come il mondo delle criptovalute possa essere pericoloso per i risparmiatori proprio a ragione della difficolta degli inquirenti di localizzare le attività illecite e i loro proventi, con conseguenti difficoltà di recupero, in una realtà normativa ancora incerta", scrive il procuratore di Milano, Marcello Viola, nel comunicato stampa con cui dà notizia dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere.