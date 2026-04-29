Crisi in Iran ed effetti in Italia, Gemmato: "Nessuna carenza di farmaci, non aumenteranno prezzi"

Il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato parlando con i giornalisti al termine della riunione al ministero della Salute del tavolo tecnico sull'approvvigionamento dei farmaci sul territorio nazionale.
Rispetto agli effetti della guerra in Iran, in Italia oggi "non ci sono carenze di farmaci e non ci sono all'orizzonte aumenti del prezzo. Attualmente le criticità in Italia sono quelle storiche e che vengono dall'Aifa compendiate e legate alla carenza di alcune molecole che vengono sostituite con molecole di biosimilari, ovvero importante da altri paesi europei dove questi farmaci sono disponibili. La situazione è assolutamente sotto controllo". Il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato parlando con i giornalisti al termine della riunione al ministero della Salute del tavolo tecnico sull'approvvigionamento dei farmaci sul territorio nazionale.