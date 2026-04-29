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Crisi in Iran ed effetti in Italia, Gemmato: "Nessuna carenza di farmaci, non aumenteranno prezzi"

Il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato parlando con i giornalisti al termine della riunione al ministero della Salute del tavolo tecnico sull'approvvigionamento dei farmaci sul territorio nazionale.

29 aprile 2026 | 19.02
Redazione Adnkronos
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Rispetto agli effetti della guerra in Iran, in Italia oggi "non ci sono carenze di farmaci e non ci sono all'orizzonte aumenti del prezzo. Attualmente le criticità in Italia sono quelle storiche e che vengono dall'Aifa compendiate e legate alla carenza di alcune molecole che vengono sostituite con molecole di biosimilari, ovvero importante da altri paesi europei dove questi farmaci sono disponibili. La situazione è assolutamente sotto controllo". Il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato parlando con i giornalisti al termine della riunione al ministero della Salute del tavolo tecnico sull'approvvigionamento dei farmaci sul territorio nazionale.

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video filmato ripresa diretta carenza farmaci Guerra e carenza farmaci
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