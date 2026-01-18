Per la presenza di Aflatossina B1, microtossina tossica, oltre i limiti di legge
Presenza di Aflatossina B1, microtossina tossica, oltre i limiti di legge. E' questo il motivo per cui sono state ritirate dal mercato le crocchette per cani Radames. L'avviso sul sito del ministero della Salute.
Vendute all'Aurospin, l'avviso riguarda il pacco da 10 kg, lotto di produzione 5286 con scadenza 13/04/2027 (sede stabilimento Ostiglia -Mantova-, Via Comuna Santuario, 1). "Non consumare il prodotto e riconsegnarlo presso il Punto Vendita", si legge sul sito del ministero