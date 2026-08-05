Il Parco ha annunciato la nascita una decina di giorni fa con un post su Facebook. E ora il piccolo felide è in tendenza nelle ricerche su Google

Un cucciolo di ocelot del Parco Faunistico La Torbiera star del web. La parola cucciolo è entrata nella top ten dei trend di Google e le notizie associate fanno riferimento al piccolo felide, detto anche gattopardo americano, entrato in tendenza nelle ricerche di oggi.

Il Parco di Agrate Conturbia, in provincia di Novara, ha annunciato il lieto evento della nascita una decina di giorni fa con un post su Facebook. "Una nuova vita alla Torbiera - si legge - Con grande emozione siamo felici di condividere una splendida notizia: la nascita di un cucciolo di ocelot (Leopardus pardalis). Il nostro ocelot fa parte del programma europeo di conservazione (EEP), che coordina la gestione della popolazione ospitata negli zoo per preservarne la diversità genetica e contribuire alla tutela della specie nel lungo periodo. Ogni nuova nascita è quindi un importante traguardo per questo progetto!".

Dal Parco spiegano che "per il momento il piccolo trascorre le sue giornate al sicuro insieme alla mamma. In questi giorni sta iniziando ad esplorare il suo recinto e, con un po' di fortuna e pazienza, sarà possibile osservarlo durante la visita".

"Ogni nascita ci ricorda quanto sia importante il lavoro quotidiano svolto dagli zoo moderni nella tutela delle specie minacciate e nella salvaguardia della biodiversità. Benvenuto piccolo!", conclude La Torbiera.