Due feriti e alcuni dispersi è il bilancio ancora provvisorio di un'esplosione avvenuta in un'abitazione di Matinaia Po, in provincia di Cuneo. Secondo le prime informazioni la deflagrazione avrebbe provocato il crollo parziale dell'edificio. I due feriti sarebbero uno in codice giallo e un secondo in codice verde.

Diverse squadre di soccorritori sono al lavoro tra le macerie del crollo. Sotto le macerie ci sarebbero dalle 4 alle 7 persone, non è stato ancora accertato, tra questi anche un disabile difficile da raggiungere per il pericolo di ulteriori crolli. E' stato allertato anche l'elicottero notturno che atterrerà a Saluzzo dato che potrebbero esserci feriti da ustioni o intossicati da monossido di carbonio.