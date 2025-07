"Cybersecurity e intelligenza artificiale sono due facce della stessa medaglia. L'intelligenza artificiale non può esistere senza una sicurezza informatica robusta. L'Unione Europea deve costruire datacenter in casa. In Italia ne abbiamo appena 191". Lo ha dichiarato Andrea Violetti, presidente di Confassociazioni Digital, intervenendo alla conferenza nazionale "Cybersecurity & AI", organizzata a Roma al Senato.