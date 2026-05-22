Ex amministratore delegato di Sogei e amministratore delegato di Geoweb, Andrea Quacivi è il nuovo direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn). Raccoglierà il testimone del prefetto Bruno Frattasi, che si è dimesso dall'incarico. Cinquantasei anni, laureato in Economia e Commercio all'Università La Sapienza, Quacivi partecipa, tra il 1995 e il 1999, alla realizzazione di progetti rilevanti per Arthur Andersen S.p.A. Ricopre poi ruoli di responsabilità in Wind Telecomunicazioni Spa per approdare in seguito a Sogei dove, tra l'agosto 2017 e il giugno 2023, arriva a ricoprire la carica di amministratore delegato e, successivamente, altri ruoli da dirigente.

Nel luglio 2020 diventa amministratore delegato di Geoweb, nata da un’iniziativa congiunta del Consiglio nazionale geometri e geometri laureati e di Sogei Spa. Consigliere di amministrazione della Fondazione Icsc Centro nazionale di ricerca in high performance computing, ricopre la posizione di responsabile Direzione ricerca e progetti europei di Sogei. Con la nomina del Cdm approda ora all'Acn.