Caso Garlasco, Andrea Sempio convocato per misurazioni antropometriche: "Sono tranquillo"

Prese le misure si caviglie, piedi, arti superiori, statura e peso nell'ambito della nuova consulenza che la Procura di Pavia ha affidato all'antropologa forense Cristina Cattaneo

Andrea Sempio - (Ipa)
24 ottobre 2025 | 18.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Andrea Sempio, indagato per il delitto Garlasco, è arrivato poco prima delle 15 insieme ai suoi legali, Liborio Cataliotti, Angela Taccia e al consulente tecnico Armando Palmegiani nella Clinica Mangiagalli di Milano "per fare delle misurazioni antropometriche" nell'ambito della nuova consulenza che la Procura di Pavia ha affidato all'antropologa forense Cristina Cattaneo.

Da quando emerge - la notizia è stata diffusa dalla trasmissione tv 'Dentro la notizia' in onda su Canale 5 - le misurazioni antropometriche hanno riguardato tutto il corpo: caviglie, piedi, arti superiori, statura e peso. Si tratta di elementi che dovranno essere confrontati con le ferite trovate sul corpo di Chiara Poggi e con la Bpa del Ris di Cagliari e che serviranno a chiarire la dinamica del delitto di Garlasco.

"Sono assolutamente tranquillo, tutto bene", ha detto Sempio lasciando, dopo circa tre ore, l'istituto di Medicina legale. Mentre il legale ha aggiunto che "Andrea ha acconsentito spontaneamente, e senza rifiutarsi, a farsi prendere le misurazioni corporee dimostrando piena collaborazione". Agli approfondimenti hanno preso parte anche il consulente tecnico Armando Palmegiani oltre ai difensori Liborio Cataliotti e Angela Taccia.

omicidio Garlasco misurazioni antropometriche consulenza forense sempio garlasco sempio andrea andrea sempio delitto garlasco caso garlasco omicidio garlasco garlasco sempio
