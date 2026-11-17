"Le indagini sinora svolte non consentono di affermare, con giudizio di gravità indiziaria che le condotte siano state finalizzate a sviare le investigazioni sui fatti che erano oggetto del presente procedimento". E' quanto scrive la gip del Tribunale di Caltanissetta nel provvedimento con cui ha respinto la richiesta di arresto per l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro, fatta dalla Procura di Caltanissetta. De Gennaro è accusato di depistaggio sull'inchiesta sulla strage di via D'Amelio. La gip aggiunge anche che "le indagini hanno consentito di raccogliere elementi che, pur insuscettibili di fondare una pronuncia cautelare, hanno certamente aperto, nel solco di quanto accertato nel processo sul depistaggio delle indagini di via D'Amelio, nuove prospettive sul contesto e sulla possibile 'cabina di regia' dietro le stragi del 1992".

Legale della famiglia di Borsellino: "Lasciamo lavorare in pace la Procura che sta facendo un grande lavoro"

"Lasciamo lavorare in pace la Procura di Caltanissetta, che sta facendo un grande lavoro. Aspettiamo che il quadro si componga, questo non è il momento di emettere valutazioni particolari" ha detto all'Adnkronos l'avvocato Fabio Trizzino, legale dei figli del giudice Paolo Borsellino e marito di Lucia Borsellino, parlando dell'inchiesta sull'ex Capo della Polizia Gianni De Gennaro, indagato per depistaggio sull'inchiesta sulla strage di via D'Amelio. La Procura nissena ha chiesto l'arresto per De Gennaro, ma il gip ha rigettato la richiesta e i pm hanno fatto ricorso. L'udienza davanti al Tribunale del Riesame si terrà il prossimo primo dicembre.

Avvocato Li Gotti: "Perplesso su ricerche agenda rossa a casa De Gennaro dopo anni"

"Francamente io manifesto delle perplessità sul fatto che abbiano fatto delle perquisizioni alla ricerca dell'agenda nel 2023 (nell'abitazione di La Barbera, ndr.), e anche ora a distanza di tre anni. Non capisco per quale motivo a distanza di tanti anni si fanno altre ricerche dell'agenda a casa di Gianni De Gennaro o comunque a immobili a lui riferibili, tutto questo mi lascia perplesso. Non mi convince" ha detto all'Adnkronos l'avvocato Luigi Li Gotti, che dopo le stragi fu il legale di diversi collaboratori di giustizia, tra cui Giovanni Brusca. "Io non riesco a capire il collegamento con l'ex collaboratore Salvatore Contorno - dice -. Che può entrarci Contorno per i fatti relativi al 1989, insomma la vicenda del'corvo'. Che competenza ha Caltanissetta su questa vicenda? Non lo so, perché la vicenda del corvo fu oggetto anche di accertamenti, all'epoca. Fu collegata all'ipotesi di omicidi, poi invece vennero individuati i responsabili degli omicidi che furono regolarmente condannati. Erano fatti da corleonesi. Questa rivisitazione che passerebbe ora attraverso l'iniziativa della Procura di Caltanissetta la trovo incomprensibile".

E aggiunge: "Per quanto riguarda la vicenda di Gianni De Gennaro, è vero che, attraverso alcune testimonianze, la borsa di Paolo Borsellino fu portata ad Arnaldo La Barbera. C'era l'agenda rossa? Boh. Quindi, rimane il dubbio sul contenuto. Io ho memoria visiva, nel senso che ci sono i filmati, che la borsa venne presa dal maggiore dei carabinieri che fu ripreso mentre si allontanava a passo veloce con la borsa. Non si sa a chi la diede. A qualcuno l'avrà data. Non si capisce neanche, attraverso il cattivo ricordo di Giuseppe Ayala, se fu lui a prenderla o se la consegnò a un ufficio dei carabinieri. Ci sono diverse e contrastanti dichiarazioni di Ayala. Perché poi sarebbe dovuta finire sul divano dell'ufficio di La Barbera rimane un interrogativo".

Alla domanda se si farà mai luce su questa vicenda, Li Gotti ha risposto: "Penso che ci siano delle strategie che sono destinate, a mio parere, e lo dico rispettosamente per le autorità, a creare confusione. Con tutto il rispetto per l'autorità giudiziaria. Ma, insomma, ho perplessità sul comportamento e sul contributo conoscitivo che ha offerto il Procuratore di Caltanissetta De Luca. Io lo avevo denunciato per falso ideologico, per avere non riferito la verità".